Prawo do 800 plus tylko do końca stycznia 2026

Świadczenie 800 plus na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwać do 31 stycznia 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy, będą musieli złożyć nowy wniosek, jeśli chcą dalej otrzymywać pieniądze.

Reklama

Nowe przepisy mają połączyć prawo do 800 plus z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dziecka w polskiej szkole. W praktyce oznacza to, że:

rodzic będzie musiał pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub aktywnie poszukiwać pracy,

dziecko powinno uczęszczać do szkoły w Polsce,

wymagany będzie poziom dochodów co najmniej 50% płacy minimalnej (2333 zł brutto).

ZUS zacznie kontrolować aktywność zawodową cudzoziemców

Zgodnie z informacjami PAP, ZUS od lutego 2026 roku rozpocznie comiesięczne sprawdzanie aktywności zawodowej Ukraińców otrzymujących 800 Plus.

Weryfikacja ma odbywać się automatycznie, na podstawie:

danych z rejestrów ZUS,

informacji z urzędów pracy,

danych Straży Granicznej i innych instytucji (czy, aby cudzoziemiec nie wyjechał).

Ważne: Z obowiązku aktywności zawodowej będą zwolnione osoby z niepełnosprawnościami.

Cudzoziemcy, którzy nie pracują – stracą prawo do świadczenia

Jeśli kontrola wykaże, że przez dany miesiąc rodzic nie pracował lub nie spełni warunków ustawowych, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana. Nowe przepisy obejmą nie tylko obywateli Ukrainy, ale także innych cudzoziemców, którzy otrzymują świadczenia rodzinne w Polsce. W ich przypadku weryfikacja rozpocznie się od czerwca 2026 roku.

ZUS będzie sprawdzał dane automatycznie

Jak podkreśla ZUS, nie będzie konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu co miesiąc. Weryfikacja odbędzie się automatycznie, z wykorzystaniem danych z rejestrów i wymiany informacji między instytucjami. Tylko w razie niejasności ZUS może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność zawodową lub naukę dziecka.