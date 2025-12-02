Dla kogo limity dorabiania do emerytury?

Przypomnijmy, że od 1 września 2025 roku obowiązywały podwyższone progi zarobków dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Dotyczy to emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i muszą pilnować swoich dodatkowych dochodów.

Od września do grudnia obowiązywały następujące limity:

1. Do 6124,10 zł brutto miesięcznie – można było dorabiać bez żadnych konsekwencji.

2. Od 6124,10 zł do 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS zmniejszał świadczenie, ale nie więcej niż:

939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

3. Powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS całkowicie zawieszał wypłatę emerytury lub renty.

Ile wynoszą limity dorabiania do emerytury od 1 grudnia 2025?

Od 1 grudnia progi dorabiania zostały podniesione - czytamy w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który został opublikowany w Monitorze Polskim. To dlatego, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł (to więcej niż w poprzednim kwartale).

W związku z tym limity od 1 grudnia 2025 wynoszą:

przychód do 6140,20 zł miesięcznie - ZUS nie zmniejszy świadczenia,

miesięcznie - ZUS nie zmniejszy świadczenia, przychód od 6140,20 zł do 11 403,30 zł miesięcznie - ZUS zmniejszy wypłatę renty lub wcześniejszej emerytury,

miesięcznie - ZUS zmniejszy wypłatę renty lub wcześniejszej emerytury, przychód przekroczy 11 403,30 zł miesięcznie - ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia

Takie limity będą obowiązywać do 28 lutego 2026.

Kto nie musi martwić się limitami?

Nie wszyscy emeryci muszą kontrolować swoje dodatkowe dochody. Bez ograniczeń mogą pracować:

osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni),

(60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), pobierający rentę rodzinną po osiągnięciu wieku emerytalnego,

po osiągnięciu wieku emerytalnego, inwalidzi wojenni i wojskowi ,

, osoby pobierające renty inwalidów wojennych i wojskowych, jeśli niezdolność do pracy ma związek ze służbą.

Dla tej grupy seniorów nie ma znaczenia wysokość zarobków – ZUS nie obniży i nie zawiesi świadczenia.

Jak ZUS sprawdza dodatkowe zarobki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje informacje o wynagrodzeniach m.in. z deklaracji składanych przez pracodawców i na tej podstawie kontroluje limity.

Czy dodatkowe dochody z umów zleceń i o dzieło też liczą się do limitów?

Tak. Każdy rodzaj wynagrodzenia podlegający składkom ZUS jest brany pod uwagę przy wyliczaniu progów.

Dlaczego warto pilnować progów?

Jeśli dorabiasz do wcześniejszej emerytury lub renty, musisz dokładnie sprawdzać swoje miesięczne dochody. Nawet niewielkie przekroczenie limitu może skutkować obniżeniem świadczenia, a przy wyższych kwotach – jego całkowitym zawieszeniem. To oznacza, że pieniądze z ZUS po prostu nie wpłyną na konto.