Wyższa 13. emerytura w 2026 roku

Wysokość trzynastej emerytury jest bezpośrednio powiązana z minimalnym świadczeniem emerytalnym. Skoro minimalna emerytura wzrosła od do 1978,49 zł brutto, dokładnie tyle wyniesie również „trzynastka”.

W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o prawie 100 zł brutto. Dodatkowe pieniądze trafią do seniorów automatycznie. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Warto jednak wiedzieć jakiej kwoty spodziewać się na koncie. Nie wszyscy dostaną tyle samo. Dlaczego?

Ile wyniesie 13. emerytura na rękę w 2026 roku?

Choć trzynasta emerytury w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, seniorzy nie otrzymają całej tej kwoty na konto. Od świadczenia potrącana jest bowiem składka zdrowotna w wysokości 9 proc oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Większość trzynastej emerytury w 2026 roku zależy przede wszystkim od kwoty podstawowego świadczenia oraz ewentualnych potrąceń podatkowych. Szacuje się, że seniorzy otrzymają od około 1563,43 zł do 1625,43 zł netto. Emeryci pobierający minimalne świadczenie mogą liczyć na trzynastą emeryturę w wysokości 1625,43 zł netto, osoby z wyższą emeryturą, wynoszącą około 2 400 zł brutto lub więcej, otrzymają trzynastkę w wysokości 1563,43 zł.

Warto jednak pamiętać, że dokładna kwota zależy od indywidualnych rozliczeń podatkowych oraz wysokości podstawowej emerytury.

Kiedy ZUS wypłaci 13. emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże dodatkowe świadczenie w kwietniu 2026 roku. Wypłaty będą realizowane razem z regularną emeryturą lub rentą.

Zgodnie z harmonogramem ZUS pieniądze mogą pojawić się na kontach w standardowych terminach wypłat świadczeń. Niektóre terminy przypadają w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego ZUS przekaże pieniądze wcześniej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. dzień miesiąca - wypłata standardowo

5. dzień miesiąca - w ypłata 3 kwietnia (piątek przed Wielkanocą)

6. dzień miesiąca - wypłata 3 kwietnia (piątek przed Wielkanocą)

10. dzień miesiąca - wypłata standardowo

15. dzień miesiąca - wypłata standardowo

20. dzień miesiąca - wypłata standardowo

25. dzień miesiąca - wypłata 24 kwietnia (piątek)

Kto dostanie 13. emeryturę?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim osobom, które w dniu wypłaty mają prawo do emerytury lub renty. Dotyczy to m.in.:

emerytur z ZUS

rent rodzinnych

rent socjalnych

świadczeń przedemerytalnych

Kiedy pojawi się 14. emerytura?

Czternasta emerytura zostanie wypłacona jesienią, najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku. Dokładny termin przekazania pieniędzy zostanie jeszcze potwierdzony w późniejszym czasie.

Wiadomo jednak, że środki na to świadczenie zostały już zabezpieczone w budżecie państwa.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

Maksymalna kwota 14. emerytury wyniesie 1978,49 zł brutto, co daje około 1800,43 zł netto. Jest to jednak suma zarezerwowana dla osób z niższymi emeryturami. Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Seniorzy z wyższą emeryturą również otrzymają 14. emeryturę, ale w pomniejszonej wysokości. W tym przypadku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że przekroczenie progu 2900 zł brutto powoduje odpowiednie zmniejszenie kwoty czternastej emerytury.

Minimalna kwota "czternastki", jaką urząd może wypłacić, to 50 zł brutto. Jeśli z wyliczeń wyjdzie mniej, emeryt nie otrzyma 14. emerytury.

Osoby, które pobierają emeryturę (po waloryzacji) w kwocie 4828,49 zł brutto dostaną jedynie symboliczną 14. emeryturę. Oznacza to, że wszyscy emeryci, który mają świadczenia w powyżej 4000 zł brutto, otrzymają niewielkie kwoty w ramach czternastki,

Co dalej z dodatkowymi emeryturami?

Choć pieniądze na wypłatę 13. i 14. emerytury w 2026 roku zostały już zabezpieczone, nie ma jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących zasad wypłaty tych świadczeń w kolejnych latach.

Dlatego seniorzy powinni na bieżąco śledzić komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacje dotyczące waloryzacji i ewentualnych zmian w przepisach.