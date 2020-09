W poniedziałek w Głowience Marlena Maląg uczestniczyła w otwarciu żłobka współfinansowanego z tego programu.

Zaznaczyła, że "również na rok 2021 konkurs już jest ogłoszony po to, aby samorządowcy, ale także podmioty prywatne mogły jak najwcześniej złożyć swoje aplikacje".

"Abyśmy mogli w tym roku i na początku przyszłego już podpisać umowy, aby rozpoczęła się realizacja zadań" – mówiła.

Przypomniała, że "polityka tworzenia dobrego czasu dla polskich rodzin rozpoczęła się 2015 r".

"Fundamentem działań rządu zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i dziś pana premiera Mateusza Morawieckiego było tworzenie dobrego wizerunku rodziny. Wsparcie finansowe rodziny, ale także, a może nawet przede wszystkim, podniesienie godności polskiej rodziny" – zauważyła.

Reklama

Minister podkreśliła, że wszystkie programy wspierania rodziny będą kontynuowane. "To jest zagwarantowane" – dodała

"Nas stać na to, aby inwestować w rodzinę, dlatego że inwestycja w rodzinę jest kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki, również w tym trudnym czasie, w którym jesteśmy od początku marca, kiedy walczymy z pandemią koronawirusa" – powiedziała.

Zwróciła uwagę, że przez ostatnie trzy miesiące stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 6,1 proc. "Sytuacje mogą teraz poprawiać, zmieniać przede wszystkim inwestycje. Te duże inwestycje rządowe, te inwestycje wspomagane przez rząd takie, jak m.in. program +Maluch plus+ i inne inwestycje" – wyjaśniła.

Otwarty w Głowience żłobek program "Maluch plus" wsparł kwotą 0,5 mln zł. Jest trzecim obiektem żłobkowym w gminie, który został dofinasowany z tego programu.

"Nam przede wszystkim zależy, aby stworzyć takie warunki, aby rodzice po okresie macierzyństwa, urlopu rodzicielskiego mogli podjąć decyzje – czy mama wraca do pracy, czy świadomie zostaje w domu i opiekuje się dzieckiem. Aby to spełnić, musi być zagwarantowana opieka nad dziećmi do lat trzech" – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W poniedziałek minister Maląg oprócz Głowienki odwiedzi też Rzeszów. Tam zaplanowano podpisanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz gminy Tryńcza i Adamówka umowy dotyczącej utworzenia centrów usług społecznych.

Polecamy: Gowin: Nabraliśmy dystansu. Wciąż jest szansa na utrzymanie rządów Zjednoczonej Prawicy