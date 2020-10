"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za ubiegły miesiąc pokazują, że wrzesień był kolejnym miesiącem normalizacji sytuacji gospodarczej po pierwszej fali pandemii" - ocenił Patkowski w komentarzu przekazanym PAP.

Wiceminister wyjaśnił, że w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2019 r. o ok. 5,4 mld zł, tj. 2 proc. Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 13,8 mld zł.

Zgodnie z przekazanymi przez Patkowskiego danymi, dochody z VAT we wrześniu br. wyniosły 15,9 mld zł i były wyższe o ok. 2 mld zł, czyli 14,7 proc. r/r.

"Po spadkach w okresie marzec-czerwiec, jest to trzeci (po lipcu) wzrost wpływów z VAT w ujęciu rocznym. Taka sytuacja spowodowana jest m.in. sprawną realizacją zwrotów VAT w poprzednich miesiącach oraz spadkiem tempa wzrostu zapasów w gospodarce" - tłumaczył wiceminister.

Według danych MF w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 131,1 mld zł i było niższe o ok. 1,6 mld zł (1,2 proc.) r/r.

"Wykonanie dochodów z VAT w ujęciu narastającym stanowi ok. 77,1 proc. całorocznej kwoty prognozowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r." - zaznaczył Patkowski.

MF podało, że dochody z podatku akcyzowego we wrześniu br. wyniosły ok. 6,9 mld zł i były wyższe o ok. 0,7 mld zł, tj. o 10,5 proc. r/r. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 51,9 mld zł i było niższe o ok. 1 mld zł (1,8 proc.) r/r.

Dochody budżetu państwa z PIT we wrześniu br. wyniosły 5,5 mld zł i były niższe o ok. 0,2 mld zł, tj. o 4,1 proc. r/r. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień br. wykonanie dochodów z podatku PIT wyniosło ok. 45,0 mld zł i było niższe o ok. 2,8 mld zł (5,9 proc.) r/r.

Dochody budżetu państwa z CIT we wrześniu br. wyniosły 2,6 mld zł i były niższe o ok. 0,2 mld zł, tj. 7,2 proc. r/r. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 30,5 mld zł i było na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi MF, po sierpniu br. budżet miał 13,3 mld zł deficytu.

Uchwalona przez Sejm i oczekująca na przyjęcie przez Senat nowelizacja tegorocznego budżetu podnosi poziom możliwego na koniec 2020 r. deficytu z zerowego do 109,3 mld zł. Jak zaznaczył we wtorek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, planowany tegoroczny deficyt w wysokości 109,3 mld zł jest maksymalnym deficytem, ale nie oznacza to, że tyle musi wynieść. Może być mniejszy.