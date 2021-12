Podliczyliśmy dane Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o jednostkowych przypadkach wsparcia wartego co najmniej 5 mln zł. W kończącym się roku było nieco więcej niż 900 tego typu decyzji, dotyczyły niespełna 570 beneficjentów. Rok wcześniej decyzji o pomocy było ponad 720, a rozłożyły się one na prawie 20 podmiotów więcej niż obecnie - wynika z analizy DGP. UOKiK zbiorczych danych jeszcze nie ma. „Nadal wpływają, nie zweryfikowaliśmy wszystkich” - dostaliśmy odpowiedź z Urzędu.

W sumie liczba wszystkich decyzji o pomocy publicznej wyraźnie przekroczyła w tym roku 2 mln, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie przypadki - od idących w setki milionów złotych do drobnych umorzeń podatków czy składek. W 2020 r., gdy firmy korzystały z mechanizmów ratunkowych wprowadzonych po wybuchu pandemii, jednostkowych decyzji było ok. 8 mln.

Na pozór tegoroczna wartość pomocy dla największych beneficjentów jest wyższa niż ta z ubiegłego roku, gdy m.in. uruchamiano programy wsparcia dla firm, które ucierpiały z powodu ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi pandemii. W mijających 12 miesiącach przypadki pomocy przekraczającej 5 mln zł (nie jest to poziom określony żadnymi przepisami, przyjęliśmy go ze względów technicznych) dały w sumie 25,2 mld zł pomocy brutto. Wartość nominalna to niemal 35,8 mld zł.