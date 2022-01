Jak ma to zostać zrobione? Najpierw ma być dokonana rzetelna ocena sytuacji każdej jednostki i przydzielenie do jednej z czterech kategorii (od A do D). O klasyfikacji będą decydować takie wskaźniki, jak rentowność, płynność czy relacja zobowiązań do przychodów. Do miejsc z najgorszymi wynikami, gdzie np. rentowność będzie mniejsza niż 5 proc., a relacja zobowiązań do przychodów będzie przekraczać 50 proc., wejdą nadzorcy. Prowadzona będzie restrukturyzacja, a w najgorszym przypadku do placówki wejdzie zarząd komisaryczny. Wszystkie te procesy będą nadzorowane przez Agencję Rozwoju Szpitali. Nowa instytucja ma przejąć odpowiedzialność za ten obszar systemu ochrony zdrowia. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił, że do najgorszej kategorii zostanie zapisanych maksimum 50 podmiotów.