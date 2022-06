Reklama

"Wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 356,1 mld zł, zaś wartość importu na 386,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim eksport towarów zwiększył się o 18,5%, a import o 33,9%. Silny wpływ na wzrost obrotów towarowych miał wzrost cen transakcyjnych. Najbardziej wzrosły ceny paliw i towarów zaopatrzeniowych, równocześnie w pozostałych kategoriach wskaźniki cen ukształtowały się powyżej ich poziomów z ubiegłych lat. Największy wzrost wartości eksportu odnotowano w paliwach, na co złożył się zarówno wzrost cen, jak i wolumenu. Z kolei do obniżenia się dynamiki eksportu ogółem przyczynił się realny spadek eksportu środków transportu oraz wyraźne spowolnienie w eksporcie towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Te niekorzystne tendencje spowodowane były zakłóceniami międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wzrost napięcia wokół Ukrainy obserwowany od końca 2021 r., a następnie wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej doprowadziły do silnych wzrostów cen na rynkach paliw. W I kwartale 2022 r. ceny gazu wzrosły ponad 6-krotnie, a ceny pozostałych paliw były średnio o 90% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

W wyniku powiększającej się dysproporcji między dynamiką eksportu i importu nastąpiło dalsze duże pogorszenie się salda obrotów towarowych. W I kwartale 2022 r. ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 29,9 mld zł, i był to największy deficyt według statystyki bilansu płatniczego, podał bank centralny

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 82,8 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 50,0 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 15,1 mld zł, tj. o 22,3%, a rozchody zwiększyły się o 11,2 mld zł, tj. o 28,9%, podano także.

