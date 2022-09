"Przedłużamy działanie tarcz do końca roku 2022 w takim samym kształcie, w jakim ona obowiązuje do dzisiaj czyli 31 października" - powiedział Soboń podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przypomniał, że w praktyce oznacza to obniżenie stawek VAT do 0% na żywność, na nawozy, na gaz ziemny do 5% na energię i 8% na paliwa silnikowe.

"W sumie to jest niespełna 5 mld zł. Oceniamy, że każdy miesiąc funkcjonowania tarczy antyinflacyjnej to jest ubytek dochodów rzędu 2,4 mld zł" - wskazał.

W ramach tarczy utrzymane zostaną obniżone stawki akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, m.in. olej napędowy i niektóre biokomponenty, benzyna silnikowa, gaz LPG, także przedłużenie czasowego zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedłużenie czasowej stawki obniżki akcyzy do minimum unijnego na lekki olej opałowy.

"W przypadku akcyzy łączny koszt przedłużenia tego rozwiązania to jest ok. 0,5 mld zł ubytku budżetowego" - podkreślił Soboń.

Przypomniał, że tarcza antyinflacyjna zakłada także czasowe przedłużenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużyła rozwiązania tarczy antyinflacyjnej do 31 października br.

Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% na 5%; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23% do 8%, a następnie do 5%; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5%.