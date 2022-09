Podniesienie płacy minimalnej do 3,49 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3,6 tys. zł od 1 lipca zwiększy wpływy sektora finansów publicznych w przyszłym roku o 6 260,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Koszty tych zmian po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 21 936,1 mln zł w 2023 r. Reklama Rozporządzenie zostało w tym tygodniu przyjęte przez Radę Ministrów i ukazało się w Dzienniku Ustaw. Reklama Podniesienie płacy minimalnej (i minimalnej stawki godzinowej odpowiednio o 22,8 zł od 1 stycznia 2023 r. i do 23,5 zł od 1 lipca 2023 r.) w ciągu dziesięciu lat ma zwiększyć wpływy do budżetu o 74 304,5 mln zł. Największym beneficjentem zmian będzie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (6 681,5 mln zł w 2023 r. i 77 226,5 mln zł do 2032 r. oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiednio 1 615,6 mln zł w 2023 r. i 18 696,2 mln zł w dziesięć lat). Jednocześnie - jak wynika z OSR - podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2023 r. o ok. 1 261,8 mln zł w 2023 r. z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyższe będą także wydatki jednostek samorządu terytorialnego o 1 291,4 mln zł w 2023r. Koszty płacy minimalnej po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 21 936,1 mln zł w 2023 r. (oraz 254 442,3 mln zł w ciągu dziesięciu lat), w tym po stronie małych i średnich przedsiębiorstw - 18 160,3 mln zł (oraz 210 646 mln zł w ciągu dziesięciu lat), a po stronie dużych firm - 3 775,8 mln zł (oraz 43 796,3 mln zł do 2032r.). Jak wskazano w OSR, nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia kwoty wynagrodzenia minimalnego na rynek pracy, gdyż jest to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na sytuację gospodarczą i poziom zatrudnienia. "Wychodząc od teorii ogólnych, zakłada się jedynie, że zbyt gwałtowne - przede wszystkim niedostosowane do tempa wzrostu produktywności - podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wzrostu inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach" - czytamy w OSR. Wskazano, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć wpływ na konkurencyjność firm, w tym konkurencyjność międzynarodową, zwłaszcza jeśli firmy te oparły swój model biznesowy na niskim poziomie kosztów siły roboczej. W tym przypadku podniesienie wynagrodzenia minimalnego może mieć wpływ na wzrost kosztów i spadek rentowności przedsiębiorstw. Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, podsumowano. (ISBnews)