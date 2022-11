Według resortu wprowadzone przez rząd rozwiązania stabilizujące JST przełożyły się na wyniki finansowe w III kw. 2022 roku. Zgodnie z danymi MF, samorządy po III kwartale br. miały nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 14,9 mld zł, a na rachunkach zgromadziły prawie 67 mld zł.

"Po III kw. 2022 r. sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego pozostaje dobra. Samorządy wykonały nadwyżki budżetowe, zarówno w części bieżącej jak i w całych budżetach. Wyniki te nie obejmują jeszcze dodatkowych dochodów z PIT w tym roku w kwocie wynoszącej prawie 13,7 mld zł" – powiedział, cytowany w informacji, wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Ministerstwo wyjaśniło, że dzięki systemowi równych rat samorządy otrzymały po dziewięciu miesiącach o 0,5 mld zł więcej z PIT niż wskazuje na to poprzedni sposób przekazywania udziału. "Dla samorządów to gwarancja dochodów. To ułatwienie dla JST w zakresie planowania oraz realizowania budżetów" - zaznacza MF.

Dane resortu finansów wskazują, że dochody samorządów ogółem na koniec III kwartału br. wyniosły łącznie 250,8 mld zł, co stanowiło 74,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o 12,0 mld zł, tj. o 5,0 proc.). Natomiast wykonane wydatki ogółem w JST na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły łącznie blisko 235,9 mld zł, co stanowiło 61,6 proc. rocznego planu (w porównaniu do wykonania za III kwartał 2021 r. wzrost o ponad 20,6 mld zł, tj. o 9,6 proc.). (PAP)