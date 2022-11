W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

„Niniejszy projekt przewiduje (...) obniżenie od 1 stycznia 2023 r. stawki VAT do wysokości 0 proc. dla takich produktów pierwszej potrzeby jak podstawowa żywność” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. „Stawką 0 proc. byłyby zatem objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – do 31 grudnia 2022 r. stawką 0 proc.” – dodano.

Wśród produktów żywnościowych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT są m.in. „mięso i podroby jadalne”, produkty mleczarskie czy warzywa.

W projekcie rozporządzenia jednocześnie obejmuje się 8-proc. stawkę VAT na środki poprawiających właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoży do upraw, na polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory niemikrobiologiczne, podłoża do upraw czy na nawozowe produkty mikrobiologiczne.

„Wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej przepisy w zakresie stosowania 0-proc. stawki VAT w odniesieniu do towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej wygasają 31 grudnia. 2022 r., co oznacza powrót do stawek stosowanych dla tych towarów przed 1 lutego 2022 r. Niektóre z nich (np. nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza) objęte były wtedy stawką 8 proc. niektóre jednak byłyby od 1 stycznia 2023 r. objęte stawką podstawową. Za uzasadnione zatem uznano objęcie taką samą stawką podobnych produktów o tym samym przeznaczeniu, tj. wykorzystywanych w produkcji rolniczej” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Poza tym rozporządzenie utrzymuje stawkę 0 proc. VAT dla dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Preferencja ma zastosowanie do nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj