Wczoraj ogłoszono oficjalne wyniki głosowania do Sejmu i Senatu. Wygląda na to, że zjednoczona opozycja przejmie władzę. Wszystkie te partie obiecały pracownikom budżetówki znacznie wyższy wzrost płac w 2024 r., niż zrobił to dotychczasowy rząd PiS. Jednak jeśli procedury powoływania Rady Ministrów się przedłużą, to nie będzie już czasu na dokonywanie dużych zmian w projekcie ustawy budżetowej opracowanym przez obecną władzę.

Wszystko w rękach prezydenta

Reklama

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 4471,28 zł, tj. wyższą o 12,3 proc. niż obecnie.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.