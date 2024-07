Aktualizacja artykułu:

25 lipca rząd opublikował kolejne informacje o zmianach w rencie wdowiej. Publikujemy je w tym artykule:

Poniżej pierwotna wersja artykułu:

Jaki okres przed 1 lipca 2025 r. obejmie ustawa o rencie wdowiej, co do:

1) śmierci żony albo męża i

2) daty nabycia praw do renty przez owdowiałego małżonka?

Nowe parametry w rencie wdowiej - zmiany w projekcie ustawy

Zmiany w rencie wdowiej:

1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero za okres od 1 lipca 2025 r.

2. Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła 15% (od podstawy).

3. Od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

Czy wdowa z 2018 r. otrzyma rentę wdowią? A z 2010 r.? Jak daleko wstecz zadziała ustawa?

Dziś nic nie wskazuje na to, że ustawa o rencie wdowiej będzie zawierała ograniczenia czasowe co do daty śmierci małżonka. Nie ma podstaw to wprowadzenia ograniczeń, że np. tylko wdowa albo wdowiec, którego małżonek zmarł po 2018 r. jest objęty tą ustawą. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, jest możliwe otrzymanie renty wdowiej przez wdowca, którego żona zmarła np. w 2010 r. albo 2000 r.

Nowa ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., ale nabycie prawa do korzystania z renty nastąpi od 1 lipca 2025 r. Rząd uzasadnia to tym, żeby m.in. ZUS (i szerzej organy emerytalno-rentowe) mogły przygotować się do rozpoznania w każdym przypadku występującego zbiegu uprawnień do dwóch świadczeń. Uzasadnieniem nie jest czas na podział wdów i wdowców na mających i nie mających prawa do tego świadczenia.

Renta wdowia przed zmianami

Wdowiec albo wdowa miał:

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

W okresie przejściowym (trwającym rok dla każdego wdowa i wdowcy) miał obowiązywać model kroczący.

Model kroczący 15% i 20% stał się modelem stałym?

Tak wynika z porównania obecnej wersji renty wdowiej z poprzednim projektem.

Model poprzednio zakładał niższą wypłatę renty wdowiej przez pierwszy rok otrzymywania świadczenia:

1) 15% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez 6 miesięcy

2) 20% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez kolejne 6 miesięcy (7 i 12 miesiąc pobierania świadczenia)

3) 50% - od ww. podstawy w 13 miesiącu (i kolejnych) pobierania świadczenia.