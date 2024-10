Banki i ubezpieczyciele dorzucą się do budżetu

Reklama

Większość tej kwoty zostanie pozyskana poprzez odroczenie ulg podatkowych dla banków – zapowiedział w środę włoski minister finansów Giancarlo Giorgetti. Jego zastępca Maurizio Leo dodał, że odroczenie będzie obowiązywało w latach 2025 i 2026.

Analitycy oceniają, że rozwiązanie to – przewidywane już przed ogłoszeniem – nie wpłynie w znaczący sposób na rentowność banków. Giancarlo Giorgetti nazwał to rozwiązanie “znaczącym”.

Reklama

- Tak jak obiecaliśmy, nie będzie nowych podatków dla obywateli – napisała Giorgia Meloni na platformie X (dawniej Twitter). – 3,5 mld euro od banków i firm ubezpieczeniowych zostaną przeznaczone na opiekę zdrowia i najbardziej potrzebujących – dodała.

Wcześniejszy pomysł upadł

Wykorzystując banki do pozyskania dodatkowych środków, minister finansów wraca do wcześniejszego celu rządu, który wielokrotnie podkreślał, że banki w środowisku wysokich stóp procentowych czerpią dodatkowe zyski.

W pierwszej połowie roku zysk największego włoskiego pożyczkodawcy - Intesa Sanpaolo SpA – wzrósł o 13 proc. względem poprzedniego roku. W przypadku jego rywala - UniCredit SpA, zysk był jeszcze większy i wyniósł 20 proc.

Wcześniejsze próby opodatkowania banków nie powiodły się. W ubiegłym roku na skutek nieoczekiwanej propozycji podniesienia podatków rozpoczęła się wyprzedaż na włoskich giełdach i w efekcie pomysł ten upadł. Włoski minister finansów obiecał, że ten błąd się nie powtórzy i teraz wypracował wspólnie ze środowiskiem banków akceptowane rozwiązanie.

Zapłacą też zarabiający na bitcoinie

Innym pomysłem na zasypanie deficytu i finansowanie obietnic wyborczych jest podniesienie podatku od zysków kapitałowych od bitcoina. Obecny poziom wynosi 26 proc., a Rzym chce go zwiększyć do 42 proc.

Rząd premier Giorgi Meloni podjął ten krok, biorąc pod uwagę fakt, że „fenomen (bitcoina – przyp. red.) się rozprzestrzenia” – wyjaśniał zastępca włoskiego ministra finansów Maurizio Leo w czasie środowej konferencji prasowej.

Inne kraje próbowały już wcześniej opodatkować kryptowaluty, ale nie zawsze przynosiło to oczekiwane rezultaty. Było tak w przypadku Indii, które dwa lata temu nałożyły specjalne opłaty od aktywów cyfrowych, ale lokalni inwestorzy przeszli na platformy zagraniczne, zaś wolumen obrotu handlu spadł.

Włoski budżet

Włoski budżet został uzgodniony przez ministrów we wtorek wieczorem. Teraz budżet czeka na akceptację parlamentu, a potem Włochy muszą na czas przedłożyć go Unii Europejskiej. Włosi muszą zmniejszyć deficyt budżetowy do poziomu poniżej 3 proc. PKB, wymaganego przez unijne regulacje.

W ramach całego pakietu rozwiązań rząd ma sumie pozyskać 30 mld euro w 2025 roku. Tym samym udało się zakończyć tygodnie sporów i dyskusji nad tym, jak zmniejszyć deficyt budżetowy, a jednocześnie zapewnić finansowanie kosztownym obietnicom wyborczym.

Wśród obietnic znalazło się zmniejszenie różnicy między tym, jaki jest koszt pracownika dla pracodawcy, a tym, co realnie jest wypłacane pracownikowi. Włoski minister finansów obiecał, że rozwiązanie to wejdzie w życie na stałe.

Rząd także zwiększył wydatki na obronność i ochronę zdrowia, a także pomoc dla gospodarstw o niskich dochodach oraz dla małych firm.