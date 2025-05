Bon turystyczny 2025 - druga tura już w czerwcu

Po ogromnym sukcesie pierwszej tury Podlaskiego Bonu Turystycznego, która zakończyła się po zaledwie kilku godzinach, samorząd województwa szykuje drugą rundę programu. Start już 1 czerwca 2025 – i tym razem pula środków została podwojona. Bony z tej edycji będzie można wykorzystać na wypoczynek od czerwca aż do końca grudnia 2025 roku. Ze względu na termin obejmujący sezon wakacyjny, zainteresowanie może być jeszcze większe niż w kwietniu.

Wniosek o bon turystyczny 2025

Wniosek należy złożyć 1 czerwca przez stronę podlaskibonturystyczny.pl – o przyznaniu bonu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto działać szybko. Po jego przyznaniu, na numer telefonu wnioskodawcy zostanie przesłany unikalny kod do wykorzystania przy rezerwacji noclegu.

Bon wakacyjny 2025 - dofinansowanie. Ile można zyskać?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju wybranego miejsca noclegowego:

200 zł – dla pobytów m.in. w agroturystykach, schroniskach, hostelach i na kempingach,

– dla pobytów m.in. w agroturystykach, schroniskach, hostelach i na kempingach, 300 zł – przy rezerwacji hoteli 1- i 2-gwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów czy moteli,

– przy rezerwacji hoteli 1- i 2-gwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów czy moteli, 400 zł – jeśli wybierzemy hotel o standardzie 3-gwiazdkowym lub wyższym.

Bon ma postać elektronicznego kodu i należy go podać podczas rezerwacji pobytu.

Kto może dostać Podlaski Bon Turystyczny w 2025 roku?

Aby skorzystać z programu, trzeba spełniać kilka warunków:

mieć ukończone 18 lat,

mieszkać poza województwem podlaskim,

planować pobyt w obiekcie współpracującym z programem,

zaplanować minimum 2 noclegi w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2025,

podróżować jako turysta indywidualny, a nie w ramach grupy zorganizowanej.

Jak zdobyć bon krok po kroku?

Wejdź na stronę podlaskibonturystyczny.pl,

Wypełnij formularz – podaj dane osobowe i wybierz kategorię noclegu,

Odbierz kod bonu przesłany SMS-em,

Zarezerwuj pobyt, informując o chęci skorzystania z bonu.

Liczba bonów wakacyjnych jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Pierwsza pula bonów, dostępna od 20 kwietnia, rozeszła się błyskawicznie – 1003 bony zniknęły w zaledwie 6 godzin. Łączna kwota dofinansowań w tej turze wyniosła 350 tys. zł. Tym razem na drugą turę przeznaczono znacznie większy budżet, ale organizatorzy nie ukrywają, że i ona może zniknąć w błyskawicznym tempie.

Podlaskie to jeden z najbardziej zielonych i spokojnych regionów w Polsce, który szczególnie w ostatnich latach zyskuje na popularności jako alternatywa dla tłocznych kurortów. Bon turystyczny to szansa, by odkryć ten region za znacznie niższą cenę – i jednocześnie wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.

Bon Turystyczny Podlasie - lista obiektów, atrakcje

Oto lista najciekawszych atrakcji turystycznych na Podlasiu, które warto odwiedzić w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego.