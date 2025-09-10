Którzy Polacy mają zaniżone emerytury?

Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez niekorzystne przepisy dotyczące waloryzacji ich świadczenia były często niższe niż emerytury przyznawane w innych miesiącach – nawet o kilkaset złotych. Problem dotyczył m.in. nieuwzględniania kwartalnej waloryzacji składek.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Sejm częściowo rozwiązał problem emerytur czerwcowych. Zmieniły się wtedy zasady ich wyliczania. Najnowsza nowelizacja ma na celu wyrównanie zaniżonych emerytur, a tym samym pełne rozwiązanie problemu dla osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019.

Przeliczenie emerytur czerwcowych 2009-2019 – co zmienia ustawa?

Zgodnie z przyjętą ustawą, ZUS automatycznie przeliczy emerytury i renty wszystkich osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu 2009–2019.

Co ważne, nie trzeba składać wniosków. ZUS przeliczy emerytury z urzędu. Emerytura zostanie wyliczona tak, jakby senior przeszedł na nią w maju danego roku, czyli korzystniej finansowo.

Kiedy wyrównane świadczenia trafią do emerytów?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2026 roku, dlatego też wyrównania będą wypłacane od przyszłego roku,. Na nowo wyliczone emerytury będą obowiązywały na stałe.

Ilu emerytów zyska na ponownym przeliczeniu emerytur czerwcowych?

Nowe przepisy obejmą około 95 tysięcy osób. Koszt zmian w pierwszym roku wyniesie ok. 287 milionów złotych i zostanie pokryty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Politycy zgodni - koniec niesprawiedliwości

Za ustawą zagłosowały wszystkie kluby parlamentarne. Politycy podkreślali, że nowe przepisy to krok w stronę sprawiedliwości społecznej i wyrównania szans tych emerytów, którzy przez lata byli pomijani.

Emerytury czerwcowe - co z osobami przechodzącymi na emeryturę dziś?

Jak już wspomnieliśmy, nowelizacja z 2021 roku rozwiązała problem dla obecnych emerytów – od tamtej pory osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu mają świadczenia wyliczane korzystniej. Obecna ustawa dotyczy więc tylko tych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 i do tej pory nie otrzymali wyrównania.