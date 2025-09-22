Na czym polega renta wdowia?

Renta wdowia to połączone świadczenie, które pozwala osobie owdowiałej korzystać zarówno z własnej emerytury czy renty, jak i części świadczenia po zmarłym małżonku. W praktyce oznacza to tzw. zbieg świadczeń. Najczęściej wybierany wariant to:

100% renty rodzinnej po małżonku + 15% własnego świadczenia.

Taką opcję wybrało aż 59% uprawnionych - informuje ZUS. W innych przypadkach można pobierać odwrotnie - 100% własnego świadczenia plus 15% renty rodzinnej.

Ile można dostać dodatkowych pieniędzy?

Średnia wypłata wynosi obecnie 356,79 zł miesięcznie. Maksymalna kwota renty wdowiej może sięgnąć nawet 5636,73 zł brutto, czyli równowartości trzykrotności najniższej emerytury.

ZUS przeznaczył już ponad 1,4 mld zł na ten cel.

Nowe świadczenie na kontach - część z ZUS, a część z KRUS

Niektóre osoby otrzymują świadczenia z dwóch źródeł – np. część z ZUS, a część z KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego. W takich przypadkach pieniądze mogą wpływać na konto w różnych terminach, w zależności od harmonogramu wypłat poszczególnych instytucji.

Terminy wypłat renty wdowiej 2025

ZUS wypłaca rentę wdowią w terminach dotychczasowych płatności emerytur i rent. Od sierpnia 2025 roku pieniądze będą wpływały łączone w dniach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca.

Jeśli wniosek o rentę wdowią został złożony do 31 lipca 2025, to świadczenie zostanie wypłacone jeszcze za lipiec. Złożenie dokumentów później oznacza rozpoczęcie wypłat od miesiąca, w którym ZUS otrzymał wniosek i go pozytywnie rozpatrzył.

Zainteresowanie rentą wdowią jest ogromne

Od 1 stycznia do 14 lipca 2025 roku do ZUS wpłynęło już ponad milion wniosków o rentę wdowią. Zakład obsługuje około 90% wszystkich uprawnionych, ale świadczenia przyznają też inne instytucje, m.in.: