Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych

We wtorek Ministerstwo Finansów opublikowało Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029.

„Prognozowana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniesie 59,8 proc. w 2025 r. i 65,4 proc. w 2026 r., co oznacza, że wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60 proc. zostanie przekroczona w 2026 r. W horyzoncie Strategii relacja ta wzrośnie do 75,3 proc. w 2029 r.” – czytamy w dokumencie MF.

Relacja zadłużenia do PKB

Strategia została opracowana przy założeniu, że w latach 2027-2029 obsługa i wykup obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej będzie odbywać się ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozyskiwanych w drodze emisji obligacji.

„Przy przyjętych założeniach prognozowana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9 proc. w 2025 r. i 5 proc. w 2026 r., a następnie będzie rosła, przekraczając poziom 55 proc. w 2027 r. i w horyzoncie prognozy osiągając 59,5 proc.” – podało MF.

Przekroczenie progu ostrożnościowego

W dokumencie wskazuje się też, że ze względu na prognozowane na 2028 r. przekroczenie przez dług publiczny progu ostrożnościowego, jaki jest zapisany w ustawie o finansach publicznych i wynosi 55 proc. PKB, może dojść do uruchomienia procedur ostrożnościowych, które weszłyby w życie w 2030 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, to w roku następującym po roku ogłoszenia tego wskaźnika uchwala się budżet bez deficytu lub z deficytem zapewniającym spadek relacji długu do PKB, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji za rok poprzedni.

„Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 limit kosztów obsługi długu SP wynosi 90 mld zł, tj. 2,2 proc. PKB. Strategia zakłada, że koszty obsługi długu wzrosną do 2,6-2,7 proc. PKB w 2029 r.” – podało Ministerstwo Finansów.