Renta chorobowa po 50. roku życia 2025 – ile wynosi?

Od 1 marca 2025 r. po waloryzacji renta chorobowa wynosi:

Reklama

1 878,91 zł brutto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 1 409,18 zł brutto – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Reklama

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, świadczenia są wyższe:

2 254,69 zł brutto – całkowita niezdolność,

– całkowita niezdolność, 1 691,02 zł brutto – częściowa niezdolność.

Kwoty netto zależą od potrąceń (m.in. składki zdrowotnej i podatku). Średnio oznacza to ok. 1 600 zł netto przy całkowitej niezdolności oraz ok. 1 200 zł netto przy częściowej.

Ile wynosi najniższa renta chorobowa po 50. roku życia?

Najniższa renta chorobowa w Polsce jest ustalana ustawowo i dotyczy zarówno osób młodszych, jak i starszych. Od marca 2025 r. najniższe gwarantowane kwoty wynoszą:

1 878,91 zł brutto – całkowita niezdolność,

1 409,18 zł brutto – częściowa niezdolność.

Dzięki temu żadna osoba z prawem do renty chorobowej nie może otrzymywać mniej niż te stawki, nawet jeśli jej staż pracy był bardzo krótki.

Komu przysługuje renta chorobowa po 50. roku życia?

Świadczenie przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która:

Została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy przez lekarza orzecznika ZUS.

przez lekarza orzecznika ZUS. Spełnia wymóg stażu ubezpieczeniowego – zwykle to 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.

– zwykle to 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku. Niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, pobierania zasiłku albo w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia.

Dodatkowy wyjątek dotyczy osób, które mają długi staż: kobiety z 25-letnim okresem składkowym i mężczyźni z 30-letnim – w takim przypadku nie trzeba spełniać wymogu 5 lat w ostatniej dekadzie.

Jak dostać rentę chorobową?

Procedura ubiegania się o świadczenie wygląda następująco:

Trzeba zgromadzić wyniki badań , opinie specjalistów, historie leczenia.

, opinie specjalistów, historie leczenia. Złożyć wniosek - formularz ERR dostępny w ZUS, można go złożyć w placówce, przez pełnomocnika lub online przez PUE ZUS.

dostępny w ZUS, można go złożyć w placówce, przez pełnomocnika lub online przez PUE ZUS. Stawić się na badanie przez lekarza orzecznika – ZUS wyznacza termin wizyty i na jej podstawie stwierdza stopień niezdolności do pracy.

– ZUS wyznacza termin wizyty i na jej podstawie stwierdza stopień niezdolności do pracy. Czekać na decyzję ZUS – po analizie dokumentów i orzeczenia wydawana jest decyzja o przyznaniu renty albo odmowie.

Jak obliczana jest wysokość renty chorobowej?

Wysokość świadczenia zależy od:

podstawy wymiaru – średniego wynagrodzenia z wybranych lat (najczęściej z 10 kolejnych lat pracy),

– średniego wynagrodzenia z wybranych lat (najczęściej z 10 kolejnych lat pracy), okresów składkowych i nieskładkowych , które mają wpływ na procent wyliczenia, rodzaju niezdolności – częściowej lub całkowitej.

, które mają wpływ na procent wyliczenia, rodzaju niezdolności – częściowej lub całkowitej. Im dłuższy staż ubezpieczeniowy i wyższe zarobki, tym wyższa renta. Jednak osoby z bardzo niskim stażem również otrzymują świadczenie minimalne, gwarantowane przez ustawę.

Jakie dodatki do renty chorobowej 2025?Oprócz renty chorobowej w 2025 r. można otrzymać:

dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł (dla osób po 75. roku życia lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji),

dodatek kombatancki – 333,29 zł,

dodatek dla sierot zupełnych – 553,30 zł.

Wszystkie dodatki podlegają waloryzacji i są przyznawane na podstawie odrębnych decyzji.

Czy na rencie chorobowej można pracować w 2025?

Tak, ale obowiązują limity zarobkowe. Jeśli renta pochodzi z ZUS, w 2025 roku graniczne kwoty przychodu to:

70% przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu renta zostaje zmniejszona,

130% przeciętnego wynagrodzenia – po przekroczeniu renta zostaje zawieszona.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631), zus.pl, gov.pl.