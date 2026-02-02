Wzrost gospodarczy utrzymał się „nadzwyczaj dobrze”

W wystąpieniu na odbywającym się w Dubaju forum finansowym, Annual Arab Fiscal Forum, Georgiewa zauważyła, że w obliczu głębokich zmian w geopolityce, polityce handlowej, technologii i demografii globalny wzrost gospodarczy utrzymał się „nadzwyczaj dobrze”.

Potrzebna większa integracja handlowa

Szefowa MFW wezwała do większej integracji handlowej wobec wzrostu liczby jednostronnych umów handlowych.

- W świecie fragmentacji handlu większa integracja handlowa jest absolutnie najważniejsza - powiedziała.

Wyniki lepsze od oczekiwanych

- W tym roku zaobserwowaliśmy, że handel nie spadł tak nisko, jak się obawialiśmy. Rośnie nieco wolniej niż globalny wzrost gospodarczy – dodała.