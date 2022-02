Inflacja prawie wszędzie na świecie szła ostatnio do góry, ale to nie znaczy, że wszędzie jej „skład” jest podobny. Popularne tłumaczenie, że ogólny wskaźnik cen przyśpiesza ze względu na drożejące żywność oraz surowce energetyczne, zawiera sporo prawdy. Ale nie wyczerpuje sprawy. Wystarczy zestawić główny wskaźnik inflacji, mówiący o tym, jak zmienia się ogólny poziom cen płaconych przez konsumentów, z inflacją bazową, czyli z tą częścią ogólnego wskaźnika, która nie obejmuje najbardziej ulegających wahaniom i zależnych od tendencji na światowych rynkach cen towarów. „Baza” obejmuje te ceny, które zależą od tego, na ile rozpędzony (lub nie) jest popyt w konkretnej gospodarce. Te wskaźniki lubią bankierzy centralni. Skupienie się na nich daje poczucie lepszego panowania nad procesami cenowymi – jakkolwiek dziwnie by to dziś nie zabrzmiało.