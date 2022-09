Inflacja we wrześniu wzrosła do 17,2 proc. z 16,1 proc. w sierpniu – podał w piątek GUS. Ekonomiści przewidywali wzrost do 16,5 proc., ale były też prognozy zakładające wzrost do 17 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6% - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Reklama Tym samym inflacja jest najwyższa od lutego 1997 roku. Według prognoz PKO BP inflacja konsumencka wyniesie 15,6 proc. na koniec 2022 r. i 8,1 proc. r/r na koniec przyszłego roku. Analitycy założyli utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w pełnym zakresie do końca 2023 r. oraz "klasyczny" wzrost taryf energetycznych w styczniu 2023 r., podnoszący rachunki o ok. 40 proc.