Inflacja konsumencka CPI, po obniżeniu się w grudniu do 16,6%, wzrośnie do 18,1% r/r w styczniu za sprawą wzrostu stawek VAT i akcyzy po częściowym wycofaniu tarczy inflacyjnej, prognozuje Bank Citi Handlowy. Inflacja konsumencka, po szczycie w lutym na poziomie ok. 20% r/r, zacznie szybko spadać od marca br.

"Zakładamy, że wzrost inflacji będzie w głównej mierze spowodowany wzrostem stawek VAT i akcyzy po częściowym wycofaniu tarczy inflacyjnej, co łącznie może podwyższyć styczniowy odczyt inflacji CPI o około 2,3 pkt proc. Spodziewamy się też, że wraz z nowym rokiem ceny usług mogą zostać istotnie podniesione" - czytamy w "CitiWeekly".

Wskazano, że w styczniu przyspieszy również inflacja bazowa do 12,1% r/r z 11,5% r/r w grudniu.

"Opublikowany pod koniec stycznia 4,9% wzrost gospodarczy za cały 2022 rok pozwala sądzić, że PKB w IV kwartale wyhamował do około 2,1-2,4% r/r wobec wzrostu o 3,6% r/r w III kwartale. Co ciekawe, finalne dane za cały 2022 rok wskazują również, że ostatnie miesiące przyniosły mocne tąpnięcie konsumpcji prywatnej, co byłoby spójne z danymi o sprzedaży detalicznej i płacach" - podał bank.

Bank Citi Handlowy ocenił, że w przypadku polityki pieniężnej na lepszą ocenę perspektyw będzie można sobie pozwolić po publikacji styczniowej i lutowej inflacji.

"Na tym etapie jednak - biorąc pod uwagę znaczne niespodzianki inflacyjne w innych krajach regionu - skłaniamy się jednak do scenariusza, który zakłada brak zmian stóp w Polsce do końca bieżącego roku" - podał bank.

Jutro Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB w IV kw. 2022 roku. W środę opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w styczniu 2023 roku (dane wstępne), zaś 15 marca br. - tzw. koszyk inflacyjny na 2023 r., aktualizując dane CPI za styczeń i luty.