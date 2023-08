Bank Handlowy odnotował 611,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 500,34 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W II kwartale 2023 roku Citi Handlowy wypracował 612 mln zł zysku netto i tym samym odnotował 22-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wpłynęły na to wyższe przychody, w tym mocny wynik odsetkowy. Bank konsekwentnie realizuje strategię budowania wartości dla akcjonariuszy, utrzymując wysoką rentowność kapitałową - wskaźnik ROE na koniec czerwca osiągnął poziom 28%, a łączny współczynnik wypłacalności urósł do 20,3%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 831,94 mln zł wobec 666,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 142,05 mln zł wobec 151,43 mln zł rok wcześniej.

"Całkowite przychody banku wzrosły o 14% r/r do poziomu 1,15 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 832 mln zł (+25% r/r). Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 6% w stosunku do poprzedniego roku, który był pod wpływem zdarzeń jednorazowych. Koszty działania wyniosły 340 mln zł i wzrosły o 13% r/r, głównie ze względu na wysoką inflację. Koszty ryzyka spadły i były na poziomie 38 punktów bazowych (skumulowane roczne koszty ryzyka)" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,58 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 69,80 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"W II kwartale szczególnie ważna dla klientów była nasza globalna ekspertyza i doświadczenie na rynkach finansowych. Klienci korporacyjni wykazywali mniejsze zainteresowanie kredytami. To efekt m.in. niższego zapotrzebowania na inwestycje i oczekiwania na możliwe obniżki stóp procentowych. Realizowaliśmy więc dla nich transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, dostarczaliśmy rozwiązania mające na celu podniesienie kapitału oraz emisję papierów dłużnych" - powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

"Unowocześniamy też nasze platformy bankowe. Wielu klientów firmowych może już korzystać z nowych rozwiązań bankowości CitiDirect online. Pozwala ona w prosty i intuicyjny sposób zarządzać finansami spółek działających w różnych częściach świata. W drugim kwartale odnotowaliśmy też wzrost w bankowości prywatnej oraz większe zainteresowanie naszymi kartami kredytowymi" - dodała.

Na koniec czerwca br. wskaźnik rentowności (ROE) ukształtował się na poziomie 28,3% (wobec 14,8% rok wcześniej), wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 32% (wobec 39% rok wcześniej, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Wskaźniki te zostały osiągnięte przy rosnącej bazie kapitałowej, dzięki temu łączny współczynnik wypłacalności był na poziomie 20,3% (wzrost o 2,6 pkt proc. r/r)" - skomentowano w komunikacie.

"Drugi kwartał to dla nas niewątpliwie czas wzmożonego wysiłku w zakresie efektywnego zarządzania kapitałem. Skupiliśmy się na działaniach, które miały na celu poprawę pozycji kapitałowej. Wobec zmniejszonego zainteresowania kredytami oraz kontynuacji wzrostowego trendu depozytów aktywnie zarządzaliśmy płynnością oraz pozycją walutową. Cieszy nas fakt, że nasze działania przyniosły zamierzony efekt, istotnie poprawiając współczynnik kapitałowy. Pozytywnie wpłynęły też na wynik z tytułu działalności skarbcowej, która urosła 3% kw/kw" - skomentowała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

W lipcu br. Citi poinformowało, że planuje wznowienie procesu wyjścia z biznesu detalicznego w Polsce. Zgodnie ze strategią, Citi skupi się na rozwoju biznesu korporacyjnego w Polsce, podkreślono także w materiale.

W I poł. 2023 r. bank miał 1 215,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 782,33 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 1 216,17 mln zł wobec 806,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 69,8 mld zł na koniec 2022 r.

