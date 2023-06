"Obserwujemy ten spadek inflacji od początku tego roku, to znaczy początek to był ten pik, najwyższy poziom w lutym, ale sukcesywnie inflacja spada i pod koniec tego roku ona powinna osiągnąć poziom jednocyfrowy. Jak mówimy o jednej cyfrze, to raczej bliżej pewnie 10, chociaż już polska gospodarka nie raz nas zaskoczyła" - powiedziała szefowa resortu finansów.

Dodała jednocześnie, że prognozy Ministerstwa Finansów zakładają, że w przyszłym roku średnioroczna prognozowana inflacja sięgnie 6,6 proc.

Nowelizacja budżetu

Odnosząc się do pytania o nowelizację tegorocznego budżetu, Rzeczkowska stwierdziła, że została ona przygotowana przede wszystkim w związku ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

"Nowelizacja ustawy budżetowej, którą w tej chwili parlament omawia, pracuje nad nią, (...) została przygotowana przede wszystkim w związku z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, bo my od początku roku rozmawiamy o tym, że finanse samorządów terytorialnych - szczególnie ten obszar wydatków bieżących, bo inwestycje i środki na inwestycje bardzo w dużej ilości konsekwentnie są przekazywane i płyną - potrzebuje wsparcia" - powiedziała Rzeczkowska.

Poinformowała, że głównym elementem nowelizacji budżetu jest 14 mld zł, które zostanie przekazane na wsparcie subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych, do wykorzystania również na wydatki bieżące ale także na inwestycje, jeżeli taka będzie potrzeba.

Dialog z samorządami

Minister poinformowała też, że obecnie resort finansów cały czas prowadzi bliski dialog z samorządami i chciałoby pracować nad nowym systemem dochodów samorządów.

"Chcemy pracować nad nowym systemem dochodów samorządu terytorialnego, ale bardzo mi się marzy, żeby to było rozwiązanie kompleksowe a nie punktowe rozwiązania, więc warto już usiąść wspólnie do stołu i popracować nad docelowym modelem" - powiedziała.

Stwierdziła, że resort przygotował odpowiednie propozycje w tej kwestii, które zostały samorządom przekazane.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski