W czwartek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował wyniki wrześniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej, jaką przeprowadzono wśród profesjonalnych prognostów. Ankietowani przez NBP eksperci spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w 2023 r. wyniesie między 11,5 proc. a 12,3 proc., przy prognozie centralnej wynoszącej 11,9 proc.

Prognozy inflacji

W kolejnych dwóch latach zgodnie z oczekiwaniami ekspertów AM NBP, inflacja średnioroczna będzie się obniżała. Typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2024 r. znajdują się w granicach między 4,8 proc. a 8,1 proc., a w 2025 r. – między 3,1 proc. a 6,7 proc. Prognozy centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 6,3 proc. i 4,8 proc.

Według ankiety scenariusze rocznego tempa wzrostu PKB w 2023 r. wynikające z prognoz ekspertów AM NBP zawierają się między 0 proc. a 0,9 proc., przy prognozie centralnej równej 0,4 proc.

Czy gospodarce grozi recesja?

Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo wystąpienia recesji jest umiarkowane i wynosi ok. 26 proc. Prognozy ekspertów wskazują, że w latach 2024-2025 nastąpi poprawa aktywności ekonomicznej. Zgodnie z typowymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB między 1,6 proc. a 3,6 proc., a w 2025 r. – między 1,9 proc. a 4,2 proc. Prognoza centralna na 2024 r. to 2,5 proc., a na 2025 r. to 3 proc. Prawdopodobieństwo recesji w tych latach kształtuje się poniżej 10 proc.

Polityka pieniężna NBP

Eksperci AM NBP są dość jednomyślni co do polityki pieniężnej w br. Prognoza centralna średniej stopy referencyjnej NBP w 2023 r. wynosi 6,40 proc., przy scenariuszach zawierających się w przedziale 6,29 proc. - 6,50 proc. Prognozy podstawowej stopy procentowej NBP na kolejne lata charakteryzują się większą niepewnością – typowe scenariusze prognoz zawierają się w wyraźnie szerszych przedziałach, czyli między 4,30 proc. a 5,76 proc. dla 2024 r. oraz między 3,23 proc. a 5,25 proc. dla 2025 r. Prognozy centralne dla tych lat są równe, odpowiednio, 5,04 proc. i 4,17 proc.

Bezrobocie i wynagrodzenia brutto

Zgodnie z wynikami tegorocznej rundy AM NBP, stopa bezrobocia w najbliższych latach będzie dość stabilna i wyniesie 5,2 proc. w 2023 r. i 2024 r. oraz 5,1 proc. w 2025 r. Tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,7 proc. w tym roku do 9,3 proc. w 2024 r. oraz 6,5 proc. w 2025 r.

Co ze strefą euro?

Eksperci uczestniczący w ankiecie spodziewają się ponadto, że tempo wzrostu PKB w strefie euro w bieżącym roku wyniesie 0,6 proc., a następnie przyspieszy do 1,0 proc. w 2024 r. i 1,5 proc. w 2025 r. Średnioroczna cena baryłki ropy Brent wyniesie, ich zdaniem, 84 dol. w br., 87 dol. w 2024 r. oraz 85 dol. w 2025 r.

Ankietowa prognoza kursu walutowego euro to 4,60 zł w 2023 r., 4,63 zł w 2024 r. oraz 4,55 zł w 2025 r.

Jak podał bank centralny, wrześniowa runda AM NBP w 2023 r. trwała od 7 do 20 września br. W badaniu uczestniczyło 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

autor: Łukasz Pawłowski