Co podrożało najbardziej? Te trzy rzeczy mocno windują nasze rachunki

Masło urosło już do symbolu drożyzny w sklepach. To właśnie ten produkt podrożał najbardziej w 2024 roku - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Jednak najbardziej drożejących artykułów konsumpcyjnych w ubiegłym roku jest więcej. Niejakim pocieszeniem dla konsumentów jest również to, że pewne rzeczy mocno potaniały.