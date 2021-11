"Prognoza dynamiki akcji kredytowej dla sektora niefinansowego wykonana w ujęciu agregatowym przewiduje stopniowy powrót dynamiki do poziomu ok. 5 % r/r w III kw. 2022 r. oraz możliwe nieznaczne jej osłabienie w końcowym etapie horyzontu prognozy. Poziom ten jest zbliżony do wartości obserwowanych w 2019 r. przed osłabieniem koniunktury gospodarczej spowodowanym pandemią COVID-19" - czytamy w raporcie.

"Analiza wartości prawdopodobieństw wzrostu/spadku dynamiki akcji kredytowej w kolejnych okresach prognozy pozwala stwierdzić, że w całym analizowanym horyzoncie brak jest podstaw, by oczekiwać kształtowania się dynamiki kredytów ogółem na poziomie niższym niż w II kw. 2021 r. Tendencja ta jest dodatkowo stabilna w czasie" - czytamy dalej.

Prognoza przedziałowa wskazuje, iż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kształtowanie się akcji kredytowej po I kw. 2022 r. w przedziale 4-6% r/r. Nie można jednak wykluczyć, iż obserwowane ożywienie będzie nieco silniejsze o czym świadczy zbliżona wartość prawdopodobieństw przebiegu akcji kredytowej w przedziale 6-8% r/r, podano także.

Dostosowanie się banków do warunków pandemii spowodowało, że w 2020 r. wyhamowało tempo akcji kredytowej, podkreślił NBP.

"Wartość kredytów dla sektora niefinansowego w relacji do PKB była niższa niż w 2019 r. i na koniec 2020 r. wyniosła 47,3%. Stopniowo, w ciągu roku, obniżała się dynamika kredytów, osiągając w czwartym kwartale 2020 r. wartości ujemne r/r" - napisano dalej w raporcie.

Należności od sektora niefinansowego w 2020 r. wyniosły 1 099,9 mld zł wobec 1 103,6 mld zł rok wcześniej.