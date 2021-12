"Za dwa lata jesteśmy w Siedlcach autostradą A2, za 3 lata w Białej Podlaskiej. Ta bardzo oczekiwana przez wszystkich użytkowników dróg nasza droga autostradowa staje się rzeczywistością" - powiedział Adamczyk.

Dodał, że w tym roku powinien zostać oddany do użytku jeszcze fragment autostrady A1 między Łodzią a Częstochową i odcinek trasy S7 na północ od Płońska.

Obecny na konferencji komisarz unijny ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że biegnąca z zachodu na wschód Polski trasa A2 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie. "Bardzo się cieszę, że w realizacji tego przedsięwzięcia mogły być pomocne środki Unii Europejskiej" – powiedział komisarz.

Dodał, że w przypadku Polski "na szeroko rozumiany transport" UE dołożyła 32 mld euro, w tym 15 mld euro w inwestycje drogowe.

"Sprawny transport jest ważny w także w obszarze rolnictwa. W kryzysie spowodowanym pandemią widzieliśmy mocno, że od sprawnego transportu zależy bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego taka ważne jest racjonalne inwestowanie w transport" – podkreślił Wojciechowski.

Natomiast minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Puda powiedział, że otwierany w poniedziałek tunel jest najnowocześniejszą tego typu inwestycją w Polsce. Przypomniał, że część Południowej Obwodnicy Warszawy, w skład której wchodzi tunel pod Ursynowem, otrzymał wsparcie z funduszy europejskich w wysokości 1,7 mld zł.

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. "Dzisiaj otwieramy tutaj najnowocześniejszy tunel w Polsce i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce, to ponad 2 kilometry" - mówił szef rządu. Jak dodał, to pewnego rodzaju symbol połączenia Polski wschodniej i Polski zachodniej. "Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch autostrad. To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była pocięta, poszatkowana taką siatką dróg ekspresowych - bardzo potrzebną - ale nie połączonych ze sobą w bardzo wielu miejscach" - powiedział.

Ursynowski tunel liczy 2335 metrów i jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

Autostrada A2 biegnie od granicy z Niemcami na wschód kraju przez Świecko, Słubice, Nowy Tomyśl, Poznań, Wrześnię, Konin, Koło, Łódź, Łowicz, Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawę i obecnie kończy się na wysokości Mińska Mazowieckiego. Dalej jej przebieg zaplanowano przez Siedlce, Białą Podlaską, Kukuryki do granicy z Białorusią.