Nowa sytuacja na świecie

„Gospodarka światowa dostosowuje się do sytuacji, która została ukształtowana na nowo przez nowe środki polityki. Niektóre skrajne podwyżki ceł zostały złagodzone dzięki późniejszym umowom i zmianom. Ale ogólna sytuacja jest nadal niestabilna (...) W rezultacie prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego zawarte w najnowszym raporcie World Economic Outlook (WEO) zostały skorygowane w górę w stosunku do prognoz z kwietnia 2025 r., ale nadal pozostają niższe w stosunku do prognoz sprzed zmiany polityki” - napisano we flagowej publikacji MFW, którą przedstawiono przy okazji odbywającego się w Waszyngtonie posiedzenia tej organizacji.

Prognoza wzrostu PKB dla świata

Bieżąca prognoza wzrostu dla całego świata - 3,2 proc. - to o 0,4 punktu proc. więcej, niż MFW przewidywał w kwietniu, kiedy obawiano się, że negatywny wpływ ceł nakładanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa będzie większy, i o 0,2 punktu proc. więcej w stosunku do lipcowej aktualizacji. Obecna prognoza na przyszły rok jest taka sama, jak była w lipcu, i o 0,1 punktu proc. lepsza od kwietniowej. Ale nawet po tych korektach w górę jest to mniej niż tempo wzrostu w 2024 roku, które wynosiło 3,3 proc.

Polska z wyższymi wskaźnikami

Odwrotnie ma być w przypadku Polski, gdyż zarówno 3,2 proc. prognozowane przez MFW na ten rok, jak i 3,1 proc. na przyszły to wyższe wskaźniki, niż były w 2024 r., gdy wzrost gospodarczy wyniósł 2,9 proc.

Prognozy dla innych państw świata

Jeśli chodzi o najbardziej rozwinięte gospodarki świata, to MFW przewiduje, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie w tym roku o 2,0 proc., a w przyszłym - 2,1 proc., strefy euro jako całości - odpowiednio 1,2 proc. i 1,1 proc., Wielkiej Brytanii - 1,3 proc. i 1,3 proc., a Japonii - 1,1 proc. oraz 0,6 proc. Zwraca uwagę fakt, że według MFW Niemcy wyjdą z recesji i w tym roku zanotują wzrost gospodarczy na poziomie 0,2 proc., a w przyszłym 0,9 proc.

Szybciej od najbardziej rozwiniętych państw będzie rosnąć PKB gospodarek wschodzących - 4,2 proc. w tym roku i 4,0 proc. w przyszłym, lecz to także jest nieznacznym spadkiem w stosunku do 2024 r., gdy ich wzrost wynosił 4,3 proc. Ponownie spadnie tempo wzrostu gospodarczego Chin - z 5,0 proc. w zeszłym roku do 4,8 proc. w tym roku i 4,2 proc. w przyszłym. Pod tym względem Chiny coraz bardziej ustępują pola Indiom, których tegoroczny wzrost ma wynieść 6,6 proc., a przyszłoroczny - 6,2 proc.

Mocno spowolni gospodarka Rosji, która w zeszłym roku rozwijała się w tempie 4,3 proc., ale w tym będzie to tylko 0,6 proc., a w przyszłym - 1,0 proc.