"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wariantem Delta i innymi wariantami, które mogą się pojawić i zagrozić ożywieniu gospodarczemu. Jesteśmy elementem globalnej gospodarki, a to, co dzieje się w dowolnej części świata, wpływa na wszystkie inne kraje" – powiedziała w Wenecji na konferencji podczas spotkania ministrów finansów państw grupy G20.

"Warianty stanowią zagrożenie dla całego świata" – podkreśliła, wzywając "do współpracy w celu przyspieszenia procesu szczepień i dążenia do celu, jakim jest zaszczepienie w przyszłym roku 70 proc. światowej populacji". "Jeśli chodzi o szczepionki, musimy robić więcej i być bardziej skuteczni" – zaznaczyła.

W sobotę podczas rozmów w Wenecji w komunikacie ministrów zawarto ostrzeżenie przed "ryzykiem spadków" w światowej gospodarce z powodu "rozprzestrzeniania się nowych wariantów koronawirusa i różnych wskaźników szczepień".

Uczestnicy obrad zgodzili się też co do konieczności powołania grupy zadaniowej Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Handlu, która byłaby odpowiedzialna za kwestie szczepień i leczenia w krajach rozwijających się oraz działania, by "lepiej być przygotowanym" na następne pandemie.

Ponadto zapewniono o nadaniu priorytetu przyspieszeniu dostaw szczepionek do krajów uboższych oraz udzielenia im pomocy w kwestii diagnoz i terapii.