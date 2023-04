Pod koniec czwartego kwartału 2022 r. wskaźnik zadłużenia rządowego i samorządowego brutto (general government) do PKB w strefie euro wyniósł 91,6 proc., w porównaniu z 93,0 proc. na koniec trzeciego kwartału 2022 r. W przypadku całej UE wskaźnik spadł z 85,1 proc. do 84 proc. Zarówno w przypadku strefy euro (EA19), jak i UE, spadek wskaźnika zadłużenia rządowego do PKB wynika ze wzrostu PKB przewyższającego wzrost długu rządowego w wartościach bezwzględnych. W porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. wskaźnik zadłużenia do PKB również spadł zarówno w strefie euro (z 95,5 proc. do 91,6 proc.), jak i UE (z 88,0 proc. do 84,0 proc.).

Pod koniec czwartego kwartału 2022 r. skarbowe papiery wartościowe odpowiadały za 82,5 proc. zadłużenia strefy euro i 81,9 proc. zadłużenia całej UE. Pożyczki stanowiły odpowiednio 14,5 proc. i 15,1 proc., a dług w walutach i depozyty - 3,0 proc. strefy euro i 2,9 proc. długu rządowego UE.

Najbardziej i najmniej zadłużone kraje UE

Najwyższe wskaźniki długu rządowego do PKB na koniec czwartego kwartału 2022 r. Zarejestrowano w Grecji (171,3 proc.), we Włoszech (144,4 proc.), w Portugalii (113,9 proc.), Hiszpanii (113,2 proc.), Francji (111,6 proc.) i w Belgii (105,1 proc.). Najniższe poziomy z kolei zanotowano w Estonii (18,4 proc.), Bułgarii (22,9 proc.) i Luksemburgu (24,6 proc.).

Największy wzrost i spadek zadłużenia

W porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. siedem państw członkowskich zarejestrowało wzrost wskaźnika długu do PKB na koniec czwartego kwartału 2022 r., a dziewiętnaście - spadek. Wskaźnik pozostawał bez zmian w Luksemburgu.

Najmocniej wskaźnik wzrósł w Estonii (+2,5 punktu procentowego - PP), Holandii (+2 pp), na Litwie i w Finlandii (po+1,1 pp), Największy spadek odnotowano w Portugalii (-5,9 pp), na Cyprze (-4,8 pp), w Grecji (-4,5 pp), Irlandii (-4,4 pp) i Austrii (-3,0 pp).

W porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. wskaźnik zadłużenia do PKB rósł w czterech państwach członkowskich: Czechy (+2,1 pp), Estonia (+0,8 pp), Finlandia (+0,4 pp) i Luksemburg (+0,1 pp). Największe spadki obserwowano w Grecji (-23,3 pp), na Cyprze (-14,7 pp), w Portugalii (-11,5 pp), Irlandii (-10,7 pp), Chorwacji (-10,0 pp), Danii (-6,6 pp), we Włoszech (-5,5 pp), na Litwie (-5,3 pp) i w Hiszpanii (-5,0 pp).

Dług publiczny Polski

Polska z długiem publicznym na poziomie 1,51 biliona złotych, czyli 49,1 proc. PKB, plasuje się w środku stawki.

Choć w Polsce nominalnie zadłużenie nieustannie rośnie (w 4 kw. 2021 r. było na poziomie 1,41 bln zł, a w 3 kw. 2022 wynosiło 1,47 bln zł), to nasz kraj znalazł się wśród państw, w których dług w relacji do PKB spadł. Pod koniec 2022 r. w porównaniu do trzeciego kwartału zadłużenie w relacji do PKB Polski było o 1 pp mniejsze, a w porównaniu do kwartału sprzed roku o 4,5 pp mniejsze.

Deficyt budżetowy w krajach UE

W strefie euro deficyt budżetowy do PKB zmniejszył się z 5,3 proc. w 2021 r. do 3,6 proc. w 2022 r., a w UE z 4,8 proc. do 3,4 proc.

W 2022 r. dwadzieścia państw członkowskich zgłosiło w swoich rachunkach deficyt. Najwyższe deficyty odnotowano we Włoszech (-8,0 proc.), Węgrzech i Rumunii (po -6,2 proc.) oraz na Malcie (-5,8 proc.). Jedenaście państw członkowskich miało deficyty wyższe niż 3 proc. PKB, w tym Polska, gdzie deficyt budżetowy był na poziomie 3,7 proc. PKB (rok wcześniej dziura w polskim budżecie wynosiła 1,8 proc. PKB).

Sześć państw członkowskich zanotowało nadwyżkę. Największą miały: Dania (+3,3 proc.), Cypr (+2,1 proc.) i Irlandia (+1,6 proc.). W Holandii sektor rządowy jest w równowadze.