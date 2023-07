Niemcy pogrążyły się w technicznej recesji, na co wskazuje kolejny z rzędu ujemny kwartalny odczyt PKB. Ekonomiści przewidują, że niemiecka stagnacja będzie się ciągnęła aż do końca roku. A to nie jest dobrym prognostykiem na nadchodzące lata dla największej europejskiej gospodarki.

W maju niemiecki urząd statystyczny obniżył swoje odczyty PKB za pierwszy kwartał 2023 roku z zera do -0,3 proc. Jest to kolejny spadkowy kwartał z rzędu: ostatnie trzy miesiące 2022 roku zakończyły się dla PKB wynikiem -0,5 proc. Ale słabnący produkt krajowy brutto nie jest jedynym wskaźnikiem sugerującym, że niemiecka gospodarka się łapie zadyszkę. Wysoka inflacja Wstępne dane niemieckiego urzędu statystycznego pokazują, że stopa inflacji w Niemczech wyniesie w czerwcu 6,4 proc. Dla porównania w maju inflacja wyniosła 6,1 proc. i jest znacznie powyżej docelowego poziomu 2 proc. Niemiecki bank centralny szacuje, że inflacja nie osiągnie poziomu 2 proc. przynajmniej do 2025 roku. Niemieccy konsumenci cały czas odczuwają skutki długotrwałej wysokiej inflacji i na razie nic nie wskazuje, by presja finansowa na gospodarstwa domowe miała się zmniejszyć w najbliższym czasie. Efektem tego jest rosnące zainteresowanie mieszkańców przygranicznych miejscowości zakupami spożywczymi, papierosów i paliwa w Polsce. Stopy procentowe Niemcy należą do strefy euro, co oznacza, że ​​decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane są przez Europejski Bank Centralny: Berlin ma ograniczony wpływ na wybór instrumentów, służących walce z inflacją. Chociaż wpływ niemieckiego rządu na inflację jest ograniczony, to mimo wszystko może on złagodzić jej wpływ na sytuację konsumentów w kraju, powiedział CNBC Sylvain Broyer, główny ekonomista EMEA w S&P Global Ratings. Ceny energii Choć ceny surowców energetycznych na niektórych giełdach zaczynają powracać do swoich przedwojennych wartości, to jednak kryzys energetyczny jest bardzo mocno odczuwalny przez część niemieckiego przemysłu, czytamy w artykule CNBC. Zdaniem ekspertów z Allianz koszty mediów nadal będą rosły: rachunki za prądu wzrosną w tym roku o około 35 proc., podczas gdy ceny energii elektrycznej dla przemysłu będą wyższe o około 75 proc. Eksport Niemiecki eksport nieoczekiwanie spadł w maju o 0,1 proc. w porównaniu z kwietniem. Mimo to w maju niemiecki eksport osiągnął wartość łącznie 130,5 mld euro, wynika ze wstępnych danych niemieckiego urzędu statystycznego. Za poziom eksportu odpowiada przede wszystkim główny partner biznesowy Niemiec – Chiny. W zeszłym roku oba kraje wymieniły między sobą towary o wartości 298,9 mld euro. Jednak obecna sytuacja gospodarcza i geopolityczna skłania rząd największej europejskiej gospodarki, by ten poważnie zastanowił się, czy opłaca mu się dalsze umacnianie relacji handlowych z Pekinem. Starzejące się społeczeństwo Niemcy są najszybciej starzejącym się społeczeństwie w Europie. Według niemieckiego urzędu statystycznego liczba osób w wieku emerytalnym, czyli 67+, w połowie lat 30. XXI wieku wyniesie co najmniej 20 milionów. Raport KE na temat starzenia się społeczeństw z 2021 roku zakładał, że składki na niemieckie publiczne plany emerytalne będą stanowić 12,2 proc. PKB kraju do 2070 roku. Próbą zapobieżenia kryzysowi braku pracowników jest przyciągnięcie do Niemiec większej liczby chętnych do pracy imigrantów. Lukę pokoleniową na rynku pracy ma również pomóc zniwelować rozwój cyfryzacji i wydłużenie aktywności zawodowej obecnych już na rynku pracowników.