Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB na poziomie 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r. Ekonomiści widza ryzyko, że w br. "konsumenci będą wykorzystywali okres spadku inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji".

Umiarkowany wzrost PKB

"Nasza prognoza średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2024 r. nie uległa i wynosi 2,8% r/r. Oczekiwane przez nas tendencje w zakresie kształtowania się składowych PKB w br. również w dużej mierze pozostały niezmienione względem poprzedniej rundy prognostycznej. Uważamy, że skala ożywienia w 2024 r. pozostanie umiarkowana, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. Dynamika PKB ukształtowała się w I kw. br. powyżej naszej prognozy, co poprzez podniesienie punktu startowego ma pozytywny wpływ na średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego, jednak struktura wzrostu gospodarczego była mniej korzystna od naszych oczekiwań. Największym negatywnym zaskoczeniem w danych za I kw. był spadek inwestycji ogółem" - czytamy w raporcie banku "Prognozy na lata 2024-2025".

Bank ocenił, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w br. będzie konsumpcja, napędzana szybkim wzrostem realnych wynagrodzeń w warunkach umiarkowanej inflacji. Bank szacuje wzrost konsumpcji prywatnej o 4,3% r/r w br. i spowolnienie do 2,3% w 2025 r.

Boom inwestycji publicznych

Wykorzystanie funduszy UE wyraźnie przyspieszy w 2025 r., dzięki czemu w połączeniu z efektami niskiej bazy inwestycje publiczne wzrosną w ujęciu realnym o ponad 25% r/r w przyszłym roku, podano także

"Prognozujemy, że w 2025 r. pozostałe dwa segmenty nakładów brutto na środki trwałe (tj. inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) również zwiększą się w porównaniu do 2024. Perspektywy inwestycji przedsiębiorstw nadal oceniamy dosyć optymistycznie. Będą one wspierane przez ożywienie wzrostu gospodarczego oraz inwestycje zmierzające do zwiększenia produktywności, jak również zmiany powiązane z transformacją energetyczną" - czytamy dalej.

Bank podkreślił, że ożywienie inwestycji w 2025 r. będzie miało szeroki zakres, choć będzie ono głównie efektem boomu w inwestycjach publicznych; nakłady brutto na środki trwałe ogółem zwiększą się o 10,4% r/r w 2025 r. Bank oczekuje spadku inwestycji o 0,3% r/r w 2024 r.

Eksport będzie nadal rósł

Ekonomiści szacują dynamikę eksportu realnie na 2,8% r/r w br. i przyspieszenie do 6,3% r/r w 2025 r.

Stopa bezrobocia w br. spadnie - według nich - do 4,9% na koniec br. i do 4,8% na koniec 2025 r. Zatrudnienie (poza rolnictwem) spadnie o 0,2% w br. i spadnie o 0,5% w 2025 r.

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie +14,9% i spowolni do +9,5% w 2025 r.

"Oprócz inwestycji, wsparciem dla wzrostu gospodarczego w 2025 r. będzie wyższy wkład eksportu netto. Oczekujemy, że wzrost PKB w strefie euro wyraźnie przyspieszy w przyszłym roku względem br. Poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski będzie czynnikiem dynamizującym eksport" - podsumowano.

