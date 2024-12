"Dzięki zdywersyfikowanej gospodarce i dużemu rynkowi wewnętrznemu oraz ekspansywnej polityce fiskalnej, [Polska] jest obecnie w lepszej sytuacji niż reszta krajów Europy Środkowej. Cykliczny raport 'CE Economic Outlook Autumn 2024' przygotowany przez ekspertów firmy doradczej Deloitte wskazuje również na znaczącą rolę pracowników z zagranicy, którzy uzupełniają braki na rynku pracy i wspierają rozwój gospodarczy w obliczu starzejącego się społeczeństwa" - czytamy w komunikacie.

Polski rynek pracy

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że polski rynek pracy przechodzi istotne zmiany strukturalne związane z wyzwaniami demograficznymi i rosnącą rolą migracji. Według danych GUS, w latach 2019-2023 populacja osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o ponad 1 mln, co ograniczyło dostępność siły roboczej. W tym kontekście migranci, szczególnie z Ukrainy, odegrali istotną rolę w uzupełnianiu braków kadrowych. W 2023 roku liczba cudzoziemców ubezpieczonych emerytalnie i rentowo w ZUS przekroczyła milion i osoby spoza Polski to już ponad 10% pracowników poniżej 30. roku życia. Raport Deloitte przygotowany na zlecenie UNHCR wskazuje, że już bez samych uchodźców z Ukrainy, którzy stanowią mniej niż jedną czwartą zagranicznych pracowników, polski PKB w 2023 roku byłby niższy o 0,7-1,1%.

"W latach 2019-2024 liczba pracujących Polek wzrosła o 10 tys., podczas gdy liczba pracujących Polaków spadła o 130 tys. Wśród kobiet początkowa stopa zatrudnienia była niższa, pozostawiając przestrzeń dla poprawy. Widać rosnące zaangażowanie Polek na rynku pracy, choć ich potencjał wciąż jest w dużej mierze niewykorzystany. Pracodawcy, którzy dostrzegą tę sytuację, a co więcej zaangażują seniorów i obcokrajowców, mogą zyskać przewagę. Kluczowe będzie wdrażanie odpowiednich polityk i inwestowanie w rozwój tych grup, aby sprostać wyzwaniom szerszego rynku" - powiedziała partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Julia Patorska, cytowana w komunikacie.

Wzrost PKB na poziomie 3,1 proc. w 2024 roku

Najnowszy konsensus prognoz rynkowych i instytucjonalnych Deloitte pokazuje, że Polska, z prognozowanym wzrostem PKB na poziomie 3,1% w 2024 roku i ponad 3% w kolejnych latach, utrzymuje pozycję jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy Środkowej. W tym okresie wyższy wzrost w regionie odnotowuje jedynie Chorwacja (3,5%), podczas gdy Estonia zmaga się z recesją (-0,7%), a Czechy i Węgry doświadczają spowolnienia w roku konsolidacji fiskalnej. Polska wyróżnia się stabilnymi fundamentami gospodarczymi, wspieranymi przez dynamiczną konsumpcję prywatną oraz inwestycje, w tym te publiczne, wskazano w materiale.

Polska wciąż odczuwa skutki inflacji

Pomimo optymistycznych perspektyw gospodarczych, Polska - podobnie jak inne kraje regionu - wciąż odczuwa skutki utrzymującej się inflacji. Średnioroczna inflacja przewidywana przez rynkowych i instytucjonalnych analityków na 2024 rok wyniesie w kraju 3,8%, co plasuje go w gronie państw o najwyższych wskaźnikach w Europie Środkowej, obok Rumunii (5,5%) i Węgier (3,8%), wymieniono również.

"Proces dezinflacji wciąż przebiega w Polsce powoli. Prognozy na 2025 rok pokazują wzrost stopy inflacji do 4,5% wraz ze spodziewanym odmrożeniem cen energii. Stabilność waluty pozostaje jednak istotnym czynnikiem wspierającym naszą gospodarkę w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Kursy walut często wymykają się przewidywaniom, ale według zbieranych przez nas prognoz, wartość złotego do 2026 r. utrzyma się na poziomie o 5-6% wyższym w stosunku do 2023 roku, co kontrastuje ze spodziewanym osłabieniem pozostałych walut regionu" - podsumował starszy ekonomista w zespole analiz ekonomicznych Deloitte Rafał Trzeciakowski.

(ISBnews)