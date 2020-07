"Jeżeli polska strategia wodorowa ma się stać dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów jako dokument strategiczny, to musimy wykonać pracę związaną z opracowaniem dokumentu, poddaniem go konsultacjom, by to był dokument nie jednego resortu, a całego rządu" - powiedział Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.



Przypomniał, że 15 maja zakończył prace zespół powołany przez ministra klimatu.



"Chcę powiedzieć, że prace są zaawansowane, ale jeszcze nie na tyle, żeby dziś komunikować o całości kształtu tego dokumentu" - dodał.



"W przyszłym tygodniu planujemy wydarzenie związane z podpisaniem deklaracji współpracy z największymi polskimi firmami - nie tylko Skarbu Państwa, ale także spółkami prywatnymi - które mają najbardziej ambitne czy priorytetowe programy w tej dziedzinie" - wskazał także wiceminister.