Biden ma wkrótce ogłosić decyzję o powołaniu Campbella, niegdyś wysokiej rangi urzędnika Pentagonu, który odpowiadał za sprawy azjatyckie w Departamencie Stanu za administracji Baracka Obamy – twierdzą źródła brytyjskiej gazety.

„FT” informował w ubiegłym miesiącu, również na podstawie informacji z anonimowych źródeł, że Biden rozważa utworzenie nowego stanowiska w Białym Domu, by lepiej odpowiedzieć na szeroki wachlarz wyzwań związanych z Chinami.

Decyzja wynika z potrzeby lepszej integracji polityki względem Chin w różnych agencjach rządowych pod kierunkiem eksperta ds. Azji – powiedziało jedno ze źródeł. Jego zdaniem Biden uznał, że sprawy związane z Chinami dotyczą każdej agencji rządowej, a nie tylko resortów spraw zagranicznych, obrony i gospodarki.

Biden ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia. Jako prezydent będzie się musiał zmierzyć z szeregiem wyzwań związanych z Chinami – od ograniczania autonomii Hongkongu przez komunistyczne władze w Pekinie i doniesień o represjonowaniu muzułmańskich mniejszości etnicznych w Sinciangu, po spory w kwestiach handlowych i technologicznych.

Przyszły prezydent będzie też musiał zdecydować, czy utrzyma wszystkie stanowcze środki wprowadzone przeciwko Chinom przez administrację ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, w tym karne cła na chiński eksport i sankcje nałożone na chińskie firmy i urzędników.

Według „FT” Campbell jest blisko związany z przyszłym sekretarzem stanu Antonym Blinkenem oraz doradcą Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’iem Sullivanem. Jego żoną jest ekonomistka Lael Brainard, zasiadająca w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej, którą typowano na nową minister finansów, ale ostatecznie nie została wybrana.

Campbell ma również bliskie kontakty z politykami japońskimi i określany jest jako jeden z najbardziej „jastrzębich” Demokratów. W artykule opublikowanym dwa lata temu na łamach magazynu „Foreign Policy” wzywał do przemyślenia podejścia do Pekinu i oceniał, że „Waszyngton po raz kolejny zbyt mocno uwierzył w swoją zdolność do kształtowania trajektorii Chin”.