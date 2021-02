Pretekstu do aresztowań dostarczyły Pekinowi nieoficjalne prawybory do 70-osobowej Rady Legislacyjnej, jednoizbowego parlamentu regionu, zorganizowane przez partie demokratyczne latem ubiegłego roku. Były one częścią tzw. strategii 35+, mającej doprowadzić do skonsolidowania opozycyjnego obozu i zdobycia przez niego większości w radzie. – Jeden z działaczy powiedział, że jeśli opozycja osiągnie większość, to będzie miała instrument wywierania presji na rządzie. Jeśli rząd nadal nie będzie respektować stanowiska demokratów, będą mogli wówczas zawetować roczny budżet – opowiada Andrew. Dwukrotne weto oznaczałoby, że szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam musiałaby rozwiązać parlament. Słowa demokratycznego działacza chińskie władze zinterpretowały jako groźbę, choć taka nie padła. – Poza tym prawo weta jest konstytucyjnym prawem członków parlamentu – dodaje Andrew.