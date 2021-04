We wtorek przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS.

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z powołanego przez kraje UE w wyniku pandemii koronawirusa Funduszu Odbudowy.

Szef klubu PiS podkreślił po spotkaniu, że PiS nie zgodzi się, aby "całość środków" z Funduszu Odbudowy była dysponowana przez samorządy oraz, aby znaczna ich część była wydatkowana wyłącznie przez samorządy z dużych ośrodków miejskich.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda ocenił propozycje Lewicy jako "możliwe do wprowadzenia" i zrealizowania w perspektywie kilku lat. Poinformował, że efekty rozmów ogłosi premier o godz. 12.

Buda mówił o wspólnym podejściu PiS-u i Lewicy do takich tematów jak mieszkalnictwo i szpitalnictwo oraz "transparentność wydatkowania środków". Zapewnił, że wszystkie środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane transparentnie.

Biedroń: 850 mln euro na szpitale powiatowe

Wynegocjowaliśmy na spotkaniu z premierem m.in., że w ramach KPO 850 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych, 30 proc. trafi do samorządów, 300 mln euro trafi na wsparcie dla poszkodowanych branż; rząd zgodził się na wszystkie warunki - powiedział europoseł Lewicy Robert Biedroń.

W Sejmie we wtorek rano premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu oraz klubu PiS spotkali się z politykami Lewicy. Tematem rozmowy były uwagi Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Po spotkaniu Biedroń powiedział, że Lewica doprowadziła do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat Funduszu Odbudowy. "Spotkaliśmy się (ze stroną rządową), by przedyskutować 6 ważnych punktów związanych z naszymi propozycjami" - przekazał Biedroń.

"Jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych wynegocjowanych dzisiaj jest zapisanie w KPO budowy 75 tys. mieszkań na wynajem, które są potrzebne dla Polek i Polaków" - mówił Biedroń.

"Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie dla szpitali powiatowych, które przez lata były zamykane, niedoinwestowane (...) Przynajmniej 30 proc. środków unijnych z KPO trafi do dyspozycji samorządów i będzie konsultowane z zarządami sejmików wojewódzkich" - mówił Biedroń.

Jak przekazał, że 300 mln euro trafi dodatkowo na wsparcie szczególnie poszkodowanych w wyniku pandemii branż, takich jak np. gastronomia czy hotelarstwo.

"Piątą rzeczą, którą udało nam się dzisiaj uzgodnić był szczegółowy plan wydatkowania (...). I ostatnią kwestią fundamentalną jest kwestia kontroli nad tymi środkami - Komitet Monitorujący będzie zrzeszał przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu" - mówił Biedroń.

"Rząd zgodził się na wszystkie warunki" - przekazał Biedroń.

Ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE jest konieczna dla uruchomienia Funduszu Odbudowy, środki z tego funduszu mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Lewica: wydawanie środków z KPO będzie monitorował specjalny zespół

Wydawanie środków z KPO będzie nadzorował komitet monitorujący, plan wydatków zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej – zapowiedział europoseł Robert Biedroń po spotkaniu Lewicy z przedstawicielami rządu i klubu PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Po spotkaniu, które odbyło się we wtorek w Sejmie, Biedroń poinformował, że kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy z KPO ma sprawować Komitet monitorujący złożony z przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, samorządów i rządu, a wszystkie wynegocjowane uzgodnienia zostaną zapisane w KPO i w dokumentach wysyłanych Komisji Europejskiej. Adrian Zandberg zaznaczył, że zapewni to realną kontrolę ze strony KE nad sposobem pożytkowania środków z unijnej pomocy.

Biedroń zapowiedział powołanie przez Lewicę trzyosobowego zespołu kontaktowego, który będzie współpracował z rządem, "tak żeby mieć pewność, że te środki trafią tam, gdzie są potrzebne".

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Biedroń powiedział, ze na spotkaniu nie było rozmów o głosowaniu za lub przeciw KPO. "My jesteśmy odpowiedzialni, dla nas ważne jest, żeby te środki trafiły do Polski, ale jednocześnie, żebyśmy mieli gwarancję, że będą dobrze wydatkowane i trafia tam, gdzie są potrzebne" – mówił Biedroń. "Jest taka umowa, że te wszystkie rzeczy znajdą odzwierciedlenie w piątkowej decyzji rządu" – dodał.

Odnosząc się do kwestii podjęcia przez Lewicę rozmów ze stroną rządową Biedroń uznał negocjacje za koniczne i wezwał inne ugrupowania opozycyjne, by włączyły się w rozmowy. "Polki i Polacy potrzebują tych środków, ponieważ jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie, a będziemy w jeszcze bardziej poważnym po pandemii" - powiedział. Przypomniał, że "wszystkie ugrupowania, ponad podziałami, mówiły tak dla tych środków". "Zapraszamy opozycję, jesteśmy częścią opozycji, chcemy budować wspólny front dla Polek i Polaków" – dodał.

Dworczyk o ratyfikacji dot. Funduszu Odbudowy: jestem przekonany, że będzie większość w Sejmie

Jestem przekonany, że będzie większość w Sejmie dla ratyfikacji decyzji dotyczacej Funduszu Odbudowy; to jest po prostu dobre dla Polski i dla Polaków, nie wyobrażam sobie, by politycy głosowali przeciwko - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Pytany przez dziennikarzy w Sejmie, jaka większość w Sejmie będzie potrzebna w głosowaniu nad projektem w tej sprawie, odparł, że zwykła.

"Jestem przekonany, że dla ratyfikacji będzie większość w polskim Sejmie. To jest po prostu dobre dla Polski i dla Polaków" - powiedział polityk.

Jak dodał, "nie wyobraża sobie, by politycy przeciwko temu głosowali, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie reprezentują".

Dworczyk odniósł się również do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu oraz klubu PiS z politykami Lewicy, w którym także wziął udział, dotyczącego uwag do Krajowego Planu Odbudowy.

"To było dobre, merytoryczne spotkanie, na którym rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach, które dzięki środkom europejskim będzie można implementować w Polsce. Natomiast szczegółowa komunikacja w tej sprawie dziś jeszcze będzie po godzinie 12" - powiedział.

Na 12.30 zapowiedziana jest konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

We wtorek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmuje się m.in. projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych UE.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł.

Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE - koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy - nie ma w Zjednoczonej Prawicy - ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska.