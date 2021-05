Maksymowicz na konferencji Polski 2050 w Sejmie mówił, że po 40 latach pracy, jako lekarz, w interesie ludzi chorych i cierpiących nie może zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia. "Taką zapowiada zurzędniczała, PR-owska koncepcja Polskiego Ładu" - ocenił.

Powiedział, że docenia wizję Polski 2050 funkcjonowania służby zdrowia. Polski Ład nazwał "antyreformą".

Maksymowicz był dotychczas posłem Porozumienia, z klubu PiS - w którym był wcześniej - odszedł w połowie kwietnia.

Hołownia: Zachęcam tych, którzy w Zjednoczonej Prawicy wahają się: nie wahajcie się

Zachęcam tych, którzy w Zjednoczonej Prawicy wahają się: nie wahajcie się, to jest ten moment, żeby przejść na stronę ludzi, którym rzeczywiście chodzi o to, żeby wartości, z którymi szliście do polityki, urzeczywistnić; chcemy iść w poprzek podziałów - mówił w czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Na wspólnej konferencji z posłem Wojciechem Maksymowiczem (byłym członkiem Porozumienia, od połowy kwietnia posłem niezrzeszonym), lider Polski 2050 stwierdził, że Maksymowicz może stanowić wzór dla tych, "którzy się wahają", są wierni swoją wartością nawet, jeśli oznacza to zmianę ścieżki kariery politycznej.

"Gorąco zachęcam wszystkich w obozie Zjednoczonej Prawicy, którzy jeszcze się wahają - nie wahajcie się, to jest ten moment, żeby przejść na stronę ludzi, którym rzeczywiście chodzi o to, żeby te wartości, z którymi szliście do polityki - solidarność, demokracja, wspomniane prawo i sprawiedliwość rzeczywiście urzeczywistniać " - mówił Hołownia.

"Chcemy iść w poprzek podziałów konstruujących starą scenę polityczną. Chcemy zupełnie inaczej myśleć również o stronie opozycyjnej. Dość już starej opozycji zakopanej w swoich własnych koleinach światopoglądowych, podziałów, kast politycznych, które się wytworzyły" - dodał lider Polski 2050. (PAP)