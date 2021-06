"Postanowiliśmy opuścić klub parlamentarny PiS i powołać własne, niezależne koło parlamentarne pod nazwą +Wybór Polska" - poinformował Girzyński na konferencji prasowej.

Posłanka Janowska oświadczyła, że jednym z powodów ich decyzji jest niezadowolenie z polityki energetycznej prowadzonej przez tę partię.

"PiS szło do wyborów z informacją, że energetyka konwencjonalna jest najważniejszą energetyką, że jest to polskie złoto, jest to bezpieczeństwo narodowe - w tej chwili odchodzimy od tego. To jest rzecz, z którą się nie zgadzam, nie chcę w tym uczestniczyć. Dalej chcę walczyć o energetykę" - oświadczyła.

Premier: Liczę na dalszą współpracę z posłami, którzy odeszli z klubu PiS

Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję na dalszą współpracę z trojgiem posłów, którzy zdecydowali się opuścić klub parlamentarny PiS. Wyraził przekonanie, że będą oni skłonni wspierać program Polski Ład.

"Mam nadzieję na przekonanie wszystkich tych, którzy na skutek różnego rodzaju animozji i problemów znaleźli się w osobnym kole, liczę na dalszą współpracę" – powiedział Morawiecki.

Dodał, że jakiś czas temu rozmawiał z dwiema z tych trzech osób. Wyraził przekonanie, że wszyscy troje będą skłonni do współpracy i poparcia programu Polski Ład.

"To są osoby, które wspierają ideę Polskiego Ładu, ideę Zjednoczonej Prawicy" - powiedział premier. "Po prostu na skutek różnego rodzaju konfliktów, również konfliktów personalnych, zdarzają się takie sytuacje, nie sądzę, żeby to powodowało jakieś poważniejsze problemy" – dodał.(PAP)