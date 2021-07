Patkowski, w Programie III Polskiego Radia pytany był o to, czy samorządy poniosą największe straty w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu.

"Wiceminister Skuza przygotowuje cały pakiet dla samorządów. To będzie subwencja inwestycyjna dla samorządów, która będzie wynosiła na starcie około 3 mld zł i będzie waloryzowana. Będzie też pakiet zmian systemowych i będziemy toczyć rozmowy na temat tego, jak umożliwić im prowadzenie działalności budżetowej bez tych środków, które zabierze większa kwota wolna od podatku" - powiedział wiceminister.

Wcześniej w tym tygodniu podczas prezentacji ustawy podatkowej Polskiego Ładu wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że "efekt pakietu podatkowego (Polskiego Ładu - PAP) to 11 mld zł w budżetach jednostek samorządu terytorialnego".

Jego zdaniem jednak "realny skutek będzie kilkukrotnie mniejszy, zapewni to reforma zasad finansowania, którą przygotowuje Ministerstwo Finansów i która będzie procedowana równolegle z pakietem finansowym po to, żeby obie ustawy spotkały się pod koniec roku w Sejmie i żeby weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.