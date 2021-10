Zalewski - po wykluczeniu go w połowie maja z Platformy Obywatelskiej - opuścił klub KO i był posłem niezrzeszonym. W czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że polityk dołącza do koła parlamentarnego Polska 2050.

Jak mówił na konferencji prasowej w Sejmie, koło Polska 2050 powiększa się o znakomitego o polityka, o osobę, która "sięga swoimi korzeniami aż do czasów walki o niepodległość w latach 80."

Podkreślił, że Zalewski to "uczestnik obrad Okrągłego Stołu, to człowiek, który - proszę też zwrócić na to uwagę - był i w PiS, był też członkiem PO". "Dziś dołącza do Polski 2050, a my serdecznie go na pokładzie witamy, licząc na to, że bardzo wzmocni naszą nadzieję na to, że dziś scenę polityczną w Polsce trzeba zdepolaryzować, odejść od tego wyniszczającego (...) sporu między dwiema wielkimi siłami politycznymi" - powiedział lider Polski 2050.

Hołownia zaznaczył, że Zalewski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej i tą właśnie tematyką będzie się zajmował. "Dziś, jak państwo wiecie, Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, (...) bardzo potrzeba nam nadziei również w tym zakresie, kompetencji, relacji, otwierania drzwi, a nie trzaskania nimi na okrągło" - powiedział szef Polski 2050.

Polityk zaznaczył, że Polska 2050 będzie korzystała z doświadczenia politycznego Pawła Zalewskiego.

Sam Zalewski dziękował za zaproszenie do koła Polski 2050, podkreślił, że został przyjęty "bardzo serdecznie i bardzo profesjonalnie". "To pokazuje, że wasza praca dotychczasowa, ale też w przyszłości będzie skuteczna, efektywna" - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że "oczywiście zaważyły argumenty polityczne, bo to decyzja polityczna".

"Przyjąłem propozycję, zaproszenie do Polski 2050 także biorąc pod uwagę to doświadczenie, o którym mówił Szymon - wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków, w której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie o służenie Polakom" - powiedział Zalewski.

Zaznaczył, że "Polska 2050 to dziś główna partia na opozycji, która prowadzi poważne prace programowe". "Prace, które choć są prowadzone przez ekspertów, są bardzo szeroko konsultowane. (...) A więc to partia, która prowadzi pracę programową, ale bardzo głęboko zakorzenioną, nieoderwaną od interesów Polaków" - podkreślił.

Hołownia poinformował też na konferencji, że do struktur politycznych Polski 2050 dołączył również Mikołaj Dorożała, dotychczas członek zarządu stowarzyszenia Polski 2050.

W związku z dołączeniem Zalewskiego do koła parlamentarnego Polski 2050, będzie ono teraz liczyło 8 posłów; należy do niego również jeden senator.

14 maja Paweł Zalewski został wykluczony z Platformy Obywatelskiej. W ubiegły wtorek poseł wycofał swój wniosek o przywrócenie do partii.

Zalewski, podobnie jak poseł Ireneusz Raś, został wykluczony z PO w maju za - jak informował wówczas rzecznik partii Jan Grabiec - "działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny". Obaj politycy kilka dni wcześniej podpisali "list 54" parlamentarzystów PO i KO, w którym zawarto apel o zmiany w partii.