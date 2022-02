Po wznowieniu we wtorek po południu obrad Sejmu, który ma się zająć projektem ustawy covidowej autorstwa posłów PiS, głos zabrał szef klubu KO Borys Budka. Poseł podkreślił, że projekt ustawy covidowej to "chyba największy bubel prawny w historii polskiego parlamentu". "Przedstawiliście projekt, który ceduje na ludzi walkę z pandemią i to nie walkę w szpitalach, nie szczepienia, tylko walkę na salach sądowych o odszkodowania" - powiedział Budka.

Jak zaznaczył, za tym projektem stoi wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Panie prezesie, pan nie tylko wywiesił białą flagę i pokazał swoją bezsilność w walce z pandemią, ale pan dodatkowo skompromitował się i jako szef obozu władzy, ale przede wszystkim jako prawnik. Pan jest doktorem nauk prawnych, a przedłożył pan takiego gniota, że chyba nikt przyzwoity nie będzie mógł za tym podnieść ręki" - powiedział Budka.

Na te słowa zareagował Kaczyński, który powiedział, że w projekcie zostały uwzględnione oczywiste zasady. "Po pierwsze lekarze, a już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć, to jest sprawa pierwsza. A po drugie wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. To też jest uwzględnione w tej ustawie" - oświadczył Kaczyński.

Po trzecie, dodał, z wolnością łączy się odpowiedzialność i to też jest uwzględnione. "Ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio?" - pytał prezes PiS.