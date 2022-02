Na pytanie, czy chciałby pan/pani, by do władzy wróciła PO, 66,1 proc. emerytów, odpowiedziało, że nie. Za powrotem Platformy do władzy jest 27 proc. seniorów. 6,9 proc. nie miało zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 26 stycznia na grupie 1000 emerytów.(PAP)