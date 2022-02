W czwartek po posiedzeniu sztabu kryzysowego związanego z sytuacją po ataku na Ukrainę prezydent Warszawy wystąpił na konferencji. "Jesteśmy solidarni i będziemy wspierali Ukrainę" - powiedział Trzaskowski. Przypomniał, że miastami partnerskimi Warszawy są jeszcze oprócz Kijowa, również Charków i Odessa. "Jesteśmy w kontakcie z tymi miastami, oferowaliśmy wsparcie i jeśli będzie konieczne, to oczywiście na miarę naszych możliwości tego wsparcia udzielimy" - podkreślił.

Reklama

"Wszystkie spory polityczne muszą zostać odłożone, bo teraz najważniejsze jest przede wszystkim zabezpieczenie naszego bezpieczeństwa, ale również solidarność i pomoc Ukrainie" - zaznaczył prezydent Warszawy. Dodał, że jako Unia Metropoli Polskich "zwróciliśmy się do rządu z konkretnymi pytaniami dotyczącymi rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych".

Reklama

"Warszawa stanie na wysokości zadania. Będziemy pomagali tak, jak będziemy mogli" - podkreślił Trzaskowski.

Potwierdził, że w stolicy przygotowane są miejsca dla uchodźców z Ukrainy, jednak nie podał dokładnej liczby tłumacząc, że kilka chwil wcześniej podczas konferencji dotyczącej m.in. przygotowania do ewentualnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy ministrowie również nie podali dokładnych liczb. "Takie miejsca przygotowaliśmy tak by być przygotowanym na różne scenariusze" - wskazał.

Trzaskowski przekazał, że podczas sztabu kryzysowego rozmawiano o zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej. "Zwiększone zostały dyżury, zobowiązałem też wszystkie służby które mi podlegają do natychmiastowego raportowania ewentualnych incydentów np. jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Na razie tego typu incydentów nie było" - podkreślił. Dodał, że do pracy przygotowują się wolontariusze. Będą też powstawać punkty informacyjne dla Ukraińców. Podsumowując zwrócił się z apelem do mieszkańców o solidarność z mieszkającymi w stolicy Ukraińcami. "To może być dobre słowo, ukraińska flaga w oknie czy sygnały poparcia w mediach społecznościowych. Róbmy to bo to jest ważne" - podkreślił.