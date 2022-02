"Od tygodni szykowaliśmy się na najgorsze, licząc jednak na najlepsze. Dotyczyło to wzmocnienia naszej odporności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; zapewnienia, że nie będziemy podatni na jakiekolwiek naciski związane z rosyjskimi dostawami gazu - osiągnęliśmy to; i przygotowania się do przyjęcia potencjalnych uchodźców" - poinformowała von der Leyen.

Reklama

"Ze wszystkimi frontowymi państwami członkowskimi, mamy plany awaryjne dotyczące przyjmowania i udzielania natychmiastowego schronienia uchodźcom z Ukrainy. (...) mamy nadzieję, że uchodźców będzie jak najmniej, ale jesteśmy w pełni na nich przygotowani i są oni mile widziani" - dodała.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)