Vattenfall w całości należy do rządu Szwecji. Koncern ma 10 bloków jądrowych w Szwecji i Niemczech, z czego działa pięć. Koncern zaznaczył, że dostawy i zamówienia z Rosji zostaną wstrzymane do czasu podjęcia kolejnej decyzji.

W 2016 r. Vattenfall podpisał kontrakty na dostawy 19 ładunków paliwa do reaktorów w Szwecji - Ringhals 3 i 4 w latach 2018-2025. Jednym z trzech kontrahentów wartych w somie 130 mln dol. umów jest TVEL - producent paliwa jądrowego należący do rosyjskiego Rosatomu. Dwaj pozostali dostawcy to Westinghouse i Areva.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.