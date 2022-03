"Jeśli wojsko ukraińskie nie ustanie w swej skuteczności, to może się okazać, iż to Kreml będzie zmuszony do zawarcia pokoju, który stanie się jakimś kompromisem, ale bardzo odległym od tego, czego oczekiwali Rosjanie. I to może rozpocząć jakiś proces zmian w Moskwie, choć wcale nie ma gwarancji, że będą one korzystne. Czerwone dywany na Zachodzie i powrót czegoś na kształt +gorbaczowmanii+ też nie są wykluczone. Ale Gorbaczow zmienił jednak sytuację w świecie w sposób zupełnie inny, niż zamierzał. I to jest podstawa snucia optymistycznych scenariuszy" - podkreślił w wywiadzie Kaczyński.

Fragment wywiadu opublikował portal niezalezna.pl. Całość wywiadu z prezesem PiS ukaże się w najbliższym numerze tygodnika "Gazeta Polska", w środę 30 marca.